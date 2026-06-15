‘삼바 군단’ 휘저은 모로코, ‘카타르 4강’ 돌풍 이어가

첫 10분간 슈팅 5개… 선제골 넣어
비니시우스에 동점골 허용 무승부
A매치 30경기 연속 무패행진
2022 카타르 월드컵 4강 신화가 우연이 아니었다. 아프리카의 ‘신흥 강호’ 모로코가 2026 북중미 월드컵 첫 경기에서도 월드컵 최다(5회) 우승팀 브라질을 몰아붙인 끝에 무승부를 기록했다. 모로코는 14일 미국 뉴저지 스타디움에서 열린 대회 조별리그 C조 1차전에서 브라질과 1-1로 비겼다.
모로코는 경기 첫 10분 동안 슈팅 5개를 몰아치며 브라질을 흔들었다. 스포츠 통계 업체 ‘옵타’에 따르면 브라질이 월드컵에서 전반 10분 안에 슈팅 5개를 허용한 건 1966 잉글랜드 대회 포르투갈전 이후 60년 만이다.
모로코는 전반 21분 먼저 브라질 골문을 열었다. 브라힘 디아스(레알 마드리드)의 스루패스를 이어받은 이스마엘 사이바리(에인트호번)가 상대 골키퍼 알리송(리버풀)의 키를 넘기는 로빙슛을 성공시키며 리드를 잡았다. 11분 뒤 비니시우스 주니오르(레알 마드리드)에게 동점 골을 내주며 승리를 챙기지는 못했지만 경기 내용에서는 ‘삼바 군단’ 브라질을 압도했다.
모로코는 2018 러시아 월드컵 때 1무 2패로 조별리그에서 탈락했다. 2020년 9월 17일만 해도 국제축구연맹(FIFA) 랭킹이 43위밖에 되지 않았다.
하지만 불과 몇 년 사이 강호로 급부상했고 이번 대회에는 랭킹 7위로 브라질(6위)을 상대했다. 모로코는 이날까지 A매치에서 30경기 연속 무패 행진(23승 7무)을 이어가고 있다. 2023년 3월 안방에서 열린 평가전에서는 사상 처음으로 브라질을 2-1로 꺾기도 했다.
모로코가 이처럼 단기간에 세계적인 전력을 구축한 첫 번째 배경으로는 ‘유럽 이민자 가정’ 출신 유망주를 발 빠르게 선점한 행정력이 꼽힌다. 이번 대회 모로코 대표 26명 중 16명이 유럽에서 태어났다. 이날 선제골의 주인공인 사이바리가 대표적이다. 사이바리는 스페인에서 태어나 벨기에에서 성장했다. 모로코축구연맹은 2020년 당시 19세 유망주였던 사이바리에게 ‘러브 콜’을 보내 모로코 유니폼을 입게 했다. 2022 카타르 월드컵을 앞두고 벨기에 대표팀도 사이바리를 영입하려 했지만 이미 때가 늦었다.
여기에 ‘특급 유망주’ 아이윱 부아디(릴)까지 가세했다. 원래 21세 이하 프랑스 대표팀에서 뛰었던 부아디는 올 3월 유니폼을 갈아입었다. 그리고 A매치 데뷔전이던 이날 66번의 패스 중 60번(91%)을 성공시키며 브라질 중원을 흔들었다. 영국 일간 가디언은 “카세미루(맨체스터 유나이티드)와 브루누 기마랑이스(뉴캐슬)가 부아디를 막아내지 못하며 고전했다”고 평했다.
모로코 출신 유망주들은 ‘무함마드 6세 축구 아카데미’에서 성장했다. 이날 65분을 뛰며 패스 36개 중 33개를 성공한 아제딘 우나히(지로나) 등이 무함마드 6세 모로코 국왕이 1300만 유로(약 229억 원)를 들여 2009년 설립한 이 아카데미 출신이다.
카를로 안첼로티 브라질 대표팀 감독은 “모로코는 매우 좋은 팀이다. 우리는 여러 차례 경합에서 밀렸다”고 인정했다. 브라질은 1982 스페인 월드컵 이후 카타르 대회 때까지 매번 조별리그 1위 자리를 지켰지만 이번엔 모로코가 그 자리를 위협하고 있다. 4년 전 아프리카 국가 최초로 4강에 올랐던 모로코의 돌풍이 어디까지 이어질지 관심이 쏠린다.
댓글 0