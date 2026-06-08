서울시, 건물 에너지 등급제 본격 운영…우수 저탄소 건물 시상

서울시가 건물 부문 온실가스 감축을 위해 ‘건물에너지 신고·등급제’를 본격 운영한다. 시는 이달부터 8월까지 3개월간 건물에너지 신고·등급제 집중 운영 기간을 진행한다고 8일 밝혔다. 대상은 연면적 3000㎡ 이상 민간 비주거 건물과 연면적 1000㎡ 이상 공공건물이다. 건물 소유자는 서울시 저탄소건물지원센터 홈페이지를 통해 에너지 사용량을 신고할 수 있으며, 등급 결과는 10월 공개된다.
건물에너지 신고·등급제는 서울시가 2024년 전국 최초로 도입한 제도다. 건물별 에너지 사용량을 분석해 효율 수준을 등급으로 제시하고, 건물 스스로 에너지 절감 방안을 마련할 수 있도록 지원하는 것이 핵심이다. 건물 부문 에너지는 시 전체 온실가스 배출량의 약 68%를 차지한다.
등급에 따른 맞춤형 지원도 제공한다. 에너지 사용량이 상대적으로 많은 C∼E등급 건물에는 전문가 컨설팅과 에너지 사용 실태조사를 무료로 지원하고, 건물에너지효율화(BRP) 사업 융자도 우선 지원한다. 융자는 최대 20억 원까지 연 0.8% 금리로 받을 수 있다. 반면 에너지 효율이 우수한 A∼B등급 건물은 ‘서울형 저탄소 우수건물’로 선정해 시상하고 우수 사례로 홍보할 계획이다.
신고·등급제에 참여한 건물은 2024년 4281동에서 지난해 6392동으로 증가했다. 서울시는 올해 공공기관과 민간 건물주의 참여를 확대해 전체 대상 건물의 절반 수준인 7700동 참여를 목표로 하고 있다.
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