경북 칠곡군 석적읍 유휴지 메빌밭으로 대변신

경북 칠곡군은 석적읍 남율지구 내 유휴지를 최근 메밀밭으로 탈바꿈시켰다고 21일 밝혔다.
칠곡군 석적읍에 따르면 남율지구 일대 방치됐던 유휴지에 지난 봄 메밀씨 500㎏을 파종해 메밀밭을 조성했다. 석적읍 직원들은 방치된 땅의 토지 소유주 80명을 일일이 찾아다니며 사업 취지를 설명하고 동의를 받는 적극 행정을 펼쳤다.
이번 사업은 석적읍 사회단체 8곳이 참여한 ‘3고(go) 운동’의 일환으로 추진됐다. ‘3고 운동’은 주민들이 자발적으로 참여하는 친환경 운동으로, 유휴지 정비와 꽃밭 조성 등의 활동을 하고 있다.
그동안 잡초와 생활 쓰레기가 방치됐던 공간은 석적읍의 적극 행정을 통해 메밀밭으로 탈바꿈했고, 주민들이 아이들과 함께 찾는 휴식 공간으로 자리 잡고 있다.
석적읍은 7월 초 메밀 수확 시기에 맞춰 메밀묵 만들기 체험과 작은 메밀축제 등 주민 참여형 행사도 준비하고 있다.
권헌정 칠곡군 석적읍장은 “직원들이 토지 소유주를 찾아다니며 동의를 구하는 과정이 쉽지는 않았지만 많은 토지 소유주들이 사업 취지에 공감해줘 사업을 성공적으로 추진할 수 있었다”며 “앞으로도 주민들이 가까운 곳에서 자연을 느끼고 쉬어갈 수 있는 공간을 더 만들어 가겠다”고 말했다.
명민준 기자 mmj86@donga.com
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