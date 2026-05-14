CJ올리브영, 올리브베러 런칭 100일…연내 매장 10개로 확대 추진

웰니스 브랜드 560개 발굴하며 K웰니스 생태계 구축 시동
런칭 100일을 맞은 ‘올리브베러’가 연내 매장을 10개로 확대할 계획이라고 14일 밝혔다.
CJ올리브영의 웰니스 큐레이팅 플랫폼 올리브베러는 560여 개의 웰니스 브랜드와 1만3000개에 이르는 상품을 새롭게 입점시키면서 신규 웰니스 브랜드 적극 발굴에 나서고 있다. 올리브영에 따르면 올리브베러에서 웰니스 상품을 처음 구매한 올리브영 회원은 약 180만 명이다.
외국인 고객 비중도 꾸준히 늘어나고 있다. 첫 매장인 광화문점 개점 직후인 2월 첫 주 매장 매출 중 외국인 비중은 7%에 불과했으나, 4월 말에는 50%에 육박할 정도로 외국인 매출 비중이 급증했다. 특히 외국인 고객 구매 상위 5개 제품이 리쥬란, 비비랩, 낫띵베럴 등 모두 국내 브랜드로, K이너뷰티에 대한 수요가 확인됐다고 올리브영 측은 설명했따.
올리브영은 올리브베러의 온·오프라인 접근성을 높여 나갈 방침이다. 우선 하반기부터 명동, 성수 등 외국인 관광객과 2030세대가 밀집한 핵심 상권을 중심으로 신규 매장을 열어 연내 올리브베러 매장을 10개까지 늘릴 계획이다. 또 올리브영과 올리브베러를 결합한 복합형 매장 오픈도 검토 중이다.
온라인몰은 고객이 웰니스 상품의 특성을 쉽게 이해하고, 자신의 목적에 맞게 탐색할 수 있도록 환경을 전면 개선한다. 막연하게 나뉘어 있던 기존의 항목들을 세부 목적별, 기능별로 고도화해 맞춤형 쇼핑 편의성을 극대화한다.
남혜정 기자 namduck2@donga.com
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