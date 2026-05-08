SK렌터카, 편도·배달받기 서비스 도입

SK렌터카가 편도 서비스와 배달받기 서비스를 도입한다. 이용객 편의성을 더욱 높여 내륙 렌터카 사용률을 높이겠다는 전략이다.
SK렌터카에 따르면 편도 서비스는 차량을 다른 지점에서 반납할 수 있도록 운용된다. 서울-지방 등 제한이 없다. 제주도 제외 전국 SK렌터카 지점 약 50곳에서 서비스 이용이 가능하다. 이 서비스는 기본 대여료에 편도 요금을 추가하면 된다.
배달받기 서비스는 고객이 지점을 방문할 필요 없고 원하는 장소에서 렌터카를 받을 수 있는 제도다. 기본 대여료에 서비스 요금 3만 원이 추가된다. 제주도 제외한 전국 SK렌터카 지점 약 90개소 인근 어디서든 편리하게 차량을 받을 수 있다.
SK렌터카 관계자는 “이제 렌터카는 고객이 지점을 찾아가서 이용하는 방식에서 벗어나, 고객의 이동 경로에 맞춰 보다 유연하게 이용하는 방식으로 진화해 나가고 있다”며 “앞으로도 고객의 관점에서 차별화된 이동 경험을 선사할 수 있도록 혁신을 지속해 나갈 것”이라고 말했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
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