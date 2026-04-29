전남 무안에 인공지능 농업 전진기지 조성한다

전남 무안에 2546억 원 규모의 미래형 첨단 농산업 전진기지가 조성된다. 전남도는 농림축산식품부의 국가 농업 인공지능 전환(AX) 플랫폼 구축 사업 우선협상 대상자로 선정됐다고 29일 밝혔다.
이 사업은 이상기후와 노동력 부족 등 농업의 구조적 위기를 극복하기 위해 스마트농업을 인공지능(AI)·로봇 기반의 지능형 영농 솔루션 플랫폼으로 만드는 국가적 프로젝트다.
전남도와 무안군은 ㈜대동, LG CNS, 대영지에스, 아트팜영농법인 등으로 구성된 민간 컨소시엄과 손잡고 국비 439억 원 등 총사업비 2546억 원 규모의 사업을 추진한다. 민·관 합작 특수목적법인(SPC)을 설립하고 향후 5년간 무안군 해제면 일원에 AI 농업 전진기지를 구축할 계획이다. 전남도는 60일 내 실시협약을 체결하고 연내 특수목적법인 설립을 마칠 계획이다.
컨소시엄 대표기업인 대동은 스마트 농기계 기술력을 바탕으로 특수목적법인 운영을 총괄한다. LG CNS는 AI·데이터 솔루션 플랫폼과 정보기술(IT) 인프라 구축을 맡고, 대영지에스는 첨단 온실과 기반 시설 시공을 담당한다. 강진의 아트팜영농법인은 현장 영농 운영과 작물 재배 모델 실증에 참여한다.
전남도는 이번 사업을 통해 AI가 영농 의사결정을 지원하는 3세대 지능형 스마트농업을 고도화하고 로봇 기반 4세대 무인 자율형 스마트농업 모델을 선보일 방침이다. 유덕규 전남도 농축산식품국장은 “국내 최고 기업과 전남지역 선도 농업인이 함께 전남을 AI 중심 첨단 농산업 거점으로 키우겠다”고 말했다.
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