이광재 “특검법 미뤄져 다행, 진상 규명부터” 김용남 “숙고 필요”

더불어민주당이 이재명 대통령 사건의 공소 취소가 가능하게 한 ‘조작수사·조작기소 진상규명 특검법’(조작기소 특검법) 처리를 6·3 지방선거 이후로 미뤘지만 여진이 이어지고 있다. 국민의힘은 민주당이 발의한 조작기소 특검법을 계기로 ‘이재명 독재’, ‘공소취소 심판론’ 프레임을 앞세우며 지방선거 국면에서 지지층 결집에 나서고 있다.
경기 하남갑 보궐선거에 출마한 이광재 전 강원도지사는 7일 SBS 라디오에서 “(특검 논의가 선거 이후로 미뤄져서) 그나마 다행”이라며 “진상 규명을 하자는 부분은 필요하다고 보는데 그 나머지 내용은 진상 규명 이후에 국민 눈높이에 맞춰서 처리하는 게 맞다”고 말했다. 이 전 지사 측은 “조작기소 특검법 논란은 선거에 영향이 없을 수 없다”고 우려했다. 경기 평택을에서 조국혁신당 조국 대표와 5자 대결을 펼치고 있는 김용남 전 의원도 앞서 “좀 더 숙고가 필요한 것 아닌가”라고 한 바 있다.
정청래 대표는 이 전 지사 등 수도권 국회의원 재보궐선거에 출마한 후보자들이 한자리에 모인 인천·경기·제주 공천자대회에서 “내란의 불씨는 꺼지지 않았고, 내란의 잔불은 곳곳에서 준동하고 있다”며 “‘윤 어게인(again)’ 공천을 통해서 아직까지 내란에 대해 반성하지 않고 있는 국민의힘에 국민들의 준엄한 심판이 있을 것”이라고 재차 강조했다.
이에 맞서 국민의힘은 “이재명 범죄 지우기를 넘어 ‘이재명 독재’로 가는 마지막 톨게이트”라며 연일 공세 수위를 끌어올렸다. 장동혁 대표는 청와대 앞에서 현장 최고위원회의를 열고 조작기소 특검법에 대해 “특별검사를 시켜서 판사가 가지고 있는 공소장을 뺏어 이재명이 자기 손으로 찢겠다는 것”이라고 말했다. 이 대통령을 ‘대통령’ 호칭 없이 ‘범죄자’ 등으로 지칭하며 “이재명이 공소장을 찢는 순간 무소불위의 독재가 본격적으로 시작될 것”이라고 비판했다.
송언석 원내대표도 이 대통령이 특검법과 관련해 민주당에 ‘국민적 의견 수렴과 숙의’를 요구한 데 대해 “국민적 저항 움직임이 일어나니 당장 눈앞에 있는 선거부터 치르고, 선거 이후에 강행하겠다는 뜻”이라며 “국민을 우습게 아는 간교한 권모술수”라고 비난했다.
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