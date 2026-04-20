청소년 ADHD약·식욕억제제 등 마약류 오남용…흡연보다 많다

흡연 경험이 있는 청소년보다 의료용 약물을 비의료 목적으로 사용해 본 청소년이 더 많다는 연구 결과가 나왔다. 집중력 향상을 위해 커피나 고카페인 음료를 마시는 문제도 여전한 것으로 나타났다.
19일 한국청소년정책연구원이 발표한 ‘청소년 유해약물 사용 실태 및 정책방안 연구’에 따르면 전국 중·고등학생 3384명을 대상으로 한 설문조사에서 응답자의 5.2%가 주의력결핍과잉행동장애(ADHD) 치료제, 식욕억제제, 수면제, 신경안정제·항불안제 등 7종의 마약류를 의료 목적 외로 사용한 경험이 있다고 답했다. 이는 평생 한 번이라도 흡연을 경험했다고 응답한 비율(4.2%)보다 높은 수준이다.
최근 6개월 기준으로 의료 목적 외 사용한 약물 중에서는 ADHD 치료제 비율이 24.4%로 가장 높았고, 식욕억제제(20.0%), 수면제(13.3%), 신경안정제·항불안제(13.3%)가 뒤를 이었다. 특히 ADHD 치료제를 사용한 청소년 가운데 지난 6개월 동안 한 달 평균 복용 횟수가 20회 이상인 경우가 23.1%에 달해 반복적 사용 양상도 확인됐다.
연구진은 ADHD 치료제와 식욕억제제의 높은 사용 비율에 대해 “이들 약물이 ‘공부 약’이나 ‘다이어트 보조제’ 등으로 왜곡 인식되며 오남용으로 이어지고 있다”고 분석했다. 약물 정보를 접하는 경로로는 ‘약국 또는 병원’이 37.8%로 가장 많았고 ‘가족 또는 친척’(22.2%), ‘텔레그램 외 소셜네트워크서비스(SNS)’(11.1%) 순으로 나타났다. 실제 구입 경로 역시 ‘약국 또는 병원’이라는 응답이 57.8%로 가장 높은 비중을 차지했다.
또한 청소년은 집중력을 높이기 위한 기능적 도구로 커피와 카페인 음료를 다량 섭취하는 것으로 드러났다. 응답자의 54.5%가 한 달에 최소 1번 이상 커피를 마신다고 응답했고 6∼19회(19.9%), 20회 이상(5.0%) 마신다는 청소년도 많았다. 고카페인 음료의 경우 한 달에 1번 이상 마신다는 응답이 61.2%로 커피 섭취율보다 높았다.
연구원은 “학업과 입시 스트레스가 집중되는 시기일수록 피로 회복과 각성 유지를 위해 카페인에 의존하는 경향성이 두드러진다”며 “단순한 음료 소비가 아니라 과열된 입시경쟁 속에서 각성과 집중이 하나의 생존 전략으로 기능하고 있음을 보여준다”고 해석했다.
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