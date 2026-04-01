롯데백화점 노원점 고급 식료품점 ‘레피세리’ 선보여

[Info]프리미엄 돈육 셀렉샵-한식 아카이브-라이브 스시바 갖춰
롯데백화점이 올해 3월 말 서울 노원점 지하 1층에 1820㎡(약 550평) 규모의 고급 식료품점 ‘레피세리’를 선보였다.
레피세리는 롯데의 ‘L’과 식료품점을 의미하는 프랑스어 ‘에피세리’의 합성어로 최고급 식자재를 취급한다. 롯데백화점은 “2023년 인천점에 처음 연 레피세리가 요리에 드는 수고를 줄이고 간편함을 추구하는데 초점을 맞췄다면 노원점 레피세리는 여기에 더해 취향형 신선 미식 개념을 처음 적용한 신선 미식 전문관”이라고 밝혔다.
신선 미식 재료 세분화
롯데백화점은 신선 식품의 구매 주기, 구매 수량, 구매 우선순위 등 고객들의 구매 유형을 분석했다. 노원점 레피세리에서는 구매 빈도가 가장 높은 초신선 제철 및 소포장 과일을 전면 배치했다. 반찬 코너는 출구 쪽에 둬 장보기 동선을 고객에 맞춰 설계했다.
고객 취향을 세분화해 신선 미식 콘텐츠도 선보이고 있다. 신선 식품의 선택 기준, 조리법, 음용 방식 등에 대한 수치를 종합하고 전문가들을 대상으로 대규모 시음 평가를 실시해 이를 반영했다.
한우는 맛의 등급을 기준으로 3단계로 나눴다. 스테이크 및 구이용으로 풍미와 맛이 뛰어난 1++등급 암소 한우는 ‘엘프르미에 한우’, 다양하게 활용할 수 있는 담백한 맛의 한우는 ‘레피세리 한우’, 우수 산지 한우를 선별한 ‘로컬 한우’로 구분했다.
돼지고기 마니아를 위해 순종 듀록, 제주 흑돼지 등 품종과 산지별로 여러 종류를 구비했다. 롯데백화점은 “돈육 전용 숙성고를 갖춘 ‘프리미엄 돈육 셀렉샵’을 선보이는 건 국내 백화점에서 처음이다”라고 밝혔다.
과일은 산지 중심에서 ‘우수 생산자 중심’으로 전환한 ‘위드 파머’ 브랜드를 새로 만들었다. 매년 우수한 품질을 유지하는 생산자가 재배한 과일을 소개한다. 김성훈 대추방울토마토, 석홍수 참외, 예관기 산딸기, 임우섭 머스크 멜론 등 총 12종의 대표 상품을 판매한다.
또 맛은 뛰어나지만 수확, 선별, 유통 과정에서 외형에 흠이 생긴 과일을 ‘보조개 과일’이라는 이름으로 최대 30% 가량 저렴한 가격에 판매할 예정이다.
건강에 대한 정보를 적극적으로 파악해 몸을 관리하는 흐름을 고려해 ‘베러 푸드존’도 선보였다. 고영양 제품은 ‘업(UP)’, 저혈당 및 저칼로리 제품은 ‘다운(DOWN)’, 유기농 및 인기 제품들은 ‘오가닉 앤 트렌디’로 공간을 나눠 고객이 수월하게 상품을 선택하도록 했다.
‘업존’에서는 고단백, 고영양 두유를 비롯해 다양한 영양 간식을 만날 수 있다. ‘다운존’에서는 저칼로리 건강 의료식으로 유명한 ‘샐리쿡’, 다양한 저당 소스를 갖춘 ‘마이노멀’ 등을 판매한다.
현장에서 만든 스시 두부 떡
신선 식품의 품질을 매장 현장에서 직접 보고 느낄 수 있도록 한 것도 특징이다.
참치 유통사 사조와 손잡고 ‘라이브 스시바’를 선보인다. ‘셰프의 오마카세’, ‘참치 잡는 날’ 등 행사를 통해 스시 패키지 등 상품화하는 과정을 현장에서 확인할 수 있다. 양념 생선 및 탕 요리를 위해 생선, 야채, 양념의 조합을 고객이 선택할 수 있는 즉석 수산 HMR 코너도 운영한다.
대치동 유명 반찬 전문점 ‘맛있는 찬’과 협업해 반찬을 선보이는 ‘한식 아카이브’도 만들었다. 170여 종의 반찬을 갖춘 한식 아카이브에서는 12종의 나물과 8종의 전류 등을 고객이 골라 담을 수 있는 셀프바를 운영한다. 파주 장단콩 100%로 두부와 콩물을 현장에서 제조하는 ‘더장단콩 두부’, 하루 세 번 시루떡 설기 등을 빚는 ‘당현미담’도 있다.
또 즉석에서 피스타치오 아몬드 등을 갈아 견과류 버터를 만드는 ‘피넛 페이스트존’을 운영한다. 신선함을 위해 매달 1일 착유해 한 달 동안만 판매하는 ‘일일(一日) 참기름, 들기름’도 있다.
앞서 노원점은 지난해 10월 와인 위스키 전통주 등 수 천여 종의 주류 특화 공간인 ‘엘비노(L.VINO)’를 조성하고 ‘밀도’, ‘드레스바이콤비니’ 등 인기 매장을 차례로 열었다. 올해 하반기(7∼12월)에는 전국의 유명 맛집 및 스타 셰프와 협업해 고급 푸드홀 및 디저트 전문관도 선보일 계획이다.
양성진 롯데백화점 신선식품 부문장은 “노원점 레피세리는 신선 식품을 다루는 프리미엄 식료품점을 넘어 개인의 취향에 최적화된 일 대 일 맞춤형 신선 미식 플랫폼을 구현하고자 했다”며 “레피세리를 취향 큐레이션과 현장의 생동감을 갖춘 진화형 슈퍼마켓으로 고도화해가겠다”고 밝혔다.
손효림 기자 aryssong@donga.com
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