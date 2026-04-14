군산시, 군산형 유망 강소‧강소 기업 모집

14일 전북 군산시는 다음 달 15일까지 지역 경제를 이끌어갈 ‘2026년 군산형 유망 강소 및 강소기업’을 모집한다고 밝혔다. 올해로 8년 차를 맞는 이 사업은 성장 잠재력이 높은 지역 중소기업을 발굴해 기술 고도화와 시장 확장을 돕는 군산시의 대표적인 기업 육성 정책이다.
대상은 군산시에 본사 또는 주사업장이 있는 기업 가운데 창업 3년 이상, 직전 연도 상시 근로자 10인 이상, 매출액 600억 원 미만의 제조업 및 지식기반 서비스업체다.
군산시는 내실 있고 성장 가능성이 높은 유망 강소기업 3개 사와 기술력이 우수한 강소기업 1개 사를 선정해 집중적으로 지원할 계획이다. 선정된 유망 강소기업은 시제품 제작, 공정 개선, 마케팅 등 맞춤형 사업비로 3년간 최대 1억5000만 원을 지원받는다. 강소기업에는 기술 경쟁력 강화를 위한 연구개발(R&D) 비용 등으로 1년간 3000만 원이 지원된다.
신청 및 문의는 군산시 신성장산업과 또는 전북산학융합원으로 하면 된다. 군산시는 서류 심사와 현장 실사, 발표 심사를 거쳐 대상기업을 선정한다. 군산시 관계자는 “기술력이 뛰어난 지역 기업이 단계별로 성장할 수 있도록 체계적인 맞춤형 지원을 아끼지 않겠다”며 “지역 경제 성장의 핵심 동력이 될 우수한 기업의 많은 참여를 바란다”고 말했다.
박영민 기자 minpress@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0