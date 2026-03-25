GM, 한국사업장에 8800억원 투자… 소형 SUV 생산 거점 강화

GM이 한국사업장에 총 6억 달러(약 8800억 원)를 투자하며 글로벌 소형 SUV 생산 거점으로서의 입지를 강화한다.
헥터 비자레알 한국GM 사장은 “한국에서 개발·생산된 차량의 글로벌 시장 성공과 수익성 확보 노력이 결실을 맺고 있다”며 “이번 결정은 한국사업장 운영에 대한 신뢰를 보여주는 상징적인 투자”라고 강조했다.
GM 투자는 생산 설비 현대화와 기술 경쟁력 강화에 초점이 맞춰졌다. 특히 부평공장 프레스 설비 개선 등 제조 공정 고도화를 통해 품질과 생산 효율을 동시에 끌어올린다는 전략이다. 비자레알 사장은 “최첨단 프레스 설비 도입으로 제조 현장의 안전과 품질, 효율성을 획기적으로 개선하겠다”며 “글로벌 시장에 최고 수준 소형 SUV를 공급하는 기반이 될 것”이라고 말했다.
GM은 한국사업장을 글로벌 소형 SUV ‘센터 오브 엑설런스’로 육성한다는 방침이다. 한국에서 생산된 트랙스 크로스오버와 트레일블레이저는 북미를 포함한 글로벌 시장에서 핵심 수출 모델로 자리 잡고 있다. 트랙스는 3년 연속 국내 승용차 수출 1위를 기록했다.
재무구조 개선도 투자 확대의 근거다. GM 한국사업장은 2022년 흑자 전환 이후 2023년 1조5000억 원, 2024년 2조2000억 원의 순이익을 기록하며 안정적인 수익 구조를 구축했다.
박상진 한국산업은행 회장은 “2대 주주로서 2018년부터 GM 한국사업장의 경영 정상화를 위해 노력해왔다”며 “이번 6억불 투자를 통해 앞으로도 GM 한국사업장이 글로벌 시장에서 경쟁력을 유지하고, 중장기 지속 가능성을 확보할 수 있도록 GM과 지속적으로 협의해 나갈 것”이라고 말했다.
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