근로복지공단, 부패방지·규범준수 ‘ISO 국제인증’ 동시 획득

근로복지공단(이사장 박종길)은 부패 방지 및 규범 준수 경영 체계가 국제표준화기구(ISO)의 ‘ISO 37001(부패방지 경영시스템)’과 ‘ISO 37301(규범준수 경영시스템)’ 인증을 동시에 취득했다고 26일 밝혔다. 근로복지공단의 내부통제 시스템이 국제 기준에 부합함을 대외적으로 공식 인정받았다는 점에서 의미가 크다.
ISO 37001은 조직 내 부패 리스크를 미리 예방하고 탐지·대응할 수 있는 내부통제 체계를 갖춘 조직에 부여된다. ISO 37301은 법규·윤리 규범 준수 등 컴플라이언스 경영시스템의 실효성을 평가하는 국제표준이다. 산재 승인 및 보상 등 이해관계가 복잡하게 얽힌 업무 영역에서 공정성과 일관성을 확보하기 위한 제도적 기반을 강화한 점이 이번 심사에서 높은 평가를 받은 것으로 알려졌다.
근로복지공단은 그동안 현장에서 실질적으로 작동하는 ‘예방 중심 내부통제시스템’을 운영해 왔다. 주요 활동으로는 △부패·규범 준수 리스크의 체계적 식별 및 관리 △청렴·윤리·적극행정 문화 확산 △직무별 맞춤형 교육 및 매뉴얼 정비 △익명신고 및 결과 피드백 체계 운영 등이 대표적이다.
박종길 이사장은 “공공기관에 대한 국민의 기대 수준이 높아진 만큼, 제도운영의 투명성과 책임성이 무엇보다 중요하다”라며 “이번 국제표준 인증을 계기로 내부통제시스템의 실효성을 지속해서 점검하고, 책임경영을 더욱 강화해 나가겠다”라고 말했다.