하춘화, 치매 투병 ‘옥경이’에 거금 전달…태진아와 50년 절친

가수 하춘화가 치매 투병 중인 태진아의 아내 ‘옥경이’ 이옥형 씨를 문병했다.
태진아는 최근 자신의 인스타그램에 “하춘화 씨가 옥경이 문병차 방문해 주셨다”며 “옥경이도 하춘화 씨를 알아보고 환하게 웃으면서 브이(V) 자까지 그렸다”고 전했다.
그러면서 “하춘화 씨가 옥경이에게 큰 선물까지 주고 가셨는데, 너무너무 감사하다”며 “하춘화 씨 항상 건강하시고 꽃길만 걸어가시라”고 고마움을 표했다.
함께 공개된 사진에는 하춘화가 태진아, 이옥형 씨와 포즈를 취하고 있는 모습이 담겼다. 태진아와 하춘화는 50년 이상 우정을 이어온 절친한 사이다.
방송을 통해 이옥형 씨의 투병 소식을 뒤늦게 접한 하춘화는 이날 격려 방문과 함께 거금을 전달한 것으로 알려졌다.
이옥형 씨는 2019년 치매 진단을 받은 것으로 전해졌으며, 투병 소식이 대중에 알려진 것은 지난 2023년 11월경이다. 태진아가 이옥형 씨를 간병하는 모습이 전파를 타기도 했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
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