‘뻗어도 닿지 않는’ 완도 순직 소방관 영결식 엄수[청계천 옆 사진관]

국화로 헌화대를 몇 번이나 두드렸지만 달라지는 것은 없었다. 영정을 향해 손을 뻗어보지만 닿지 않았다. 유가족은 한참 동안 국화를 놓지 못한 채 목 놓아 울었다. 14일 오전 전남 완도군 농어민문화체육센터에서 고(故) 박승원 소방경과 고(故) 노태영 소방교의 영결식이 엄수됐다.
한 시간가량 진행된 영결식에서 유가족과 동료 소방관들은 계속해서 쏟아지는 눈물과 함께 고인들의 마지막 길을 배웅했다. 약력 보고를 하던 이민석 완도소방서장도 울먹였고, 동료 소방관들도 고인들을 추억하며 추도사를 하던 중 눈물을 쏟아냈다.
박 소방경의 아들이 “아빠는 나의 영웅이야. 아빠 같은 가장이 될게”라며 작별 인사를 하자 식장은 온통 통곡 소리로 가득 차기도 했다.
박 소방경과 노 소방교는 12일 완도군 군외면의 한 수산물 가공업체 냉동창고 화재 현장에 투입됐다가 화염과 연기에 고립돼 순직했다. 순직한 박 소방경은 슬하에 1남 2녀를 둔 가장이었고, 노 소방교는 올해 10월 결혼을 앞둔 예비 신랑이었다.
영결식이 마친 뒤 300여 명의 소방관들은 도로 양옆으로 도열해 국립대전현충원으로 향하는 운구차를 향해 거수경례하며 마지막 배웅을 했다.
이한결 기자 always@donga.com
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