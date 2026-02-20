폰타나 14번째 메달, 이탈리아 넘버원

이탈리아 여자 쇼트트랙의 ‘레전드’ 아리안나 폰타나(36·사진)가 역대 여름·겨울올림픽에 출전했던 이탈리아 선수 중 최다 메달을 획득한 선수가 됐다.
폰타나가 이끄는 이탈리아 여자 쇼트트랙 대표팀은 19일 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 겨울올림픽 쇼트트랙 여자 3000m 계주 결선에서 한국에 이어 2위로 결승선을 통과했다. 앞서 혼성 2000m 계주(금메달)와 여자 500m(은메달)에서 시상대에 올랐던 폰타나는 이날 은메달을 추가하면서 이번 대회에서만 메달 3개를 목에 걸었다.
이로써 폰타나는 2006년 토리노 대회부터 이번 대회까지 여섯 차례 겨울올림픽에서 14개의 메달(금 3개, 은 6개, 동메달 5개)을 획득해 역대 이탈리아 선수 중 가장 많은 올림픽 메달을 수집한 선수가 됐다. 여자 3000m 계주 경기 전까지 폰타나는 여름올림픽에서 13개의 메달을 딴 펜싱 선수 에도아르도 만자로티(1919∼2012·금 6개, 은 5개, 동메달 2개)와 이 부문 공동 1위였다. 안방에서 열린 올림픽에서 대기록을 작성한 폰타나는 “팬들의 뜨거운 응원 속에 멋지게 14번째 메달을 획득해 기쁘다”고 말했다.
폰타나는 21일 열리는 여자 1500m에서 개인 통산 15번째 올림픽 메달 획득에 도전한다.
