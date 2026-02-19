한국타이어, 포뮬러 E 시즌12 ‘2026 제다 E-프릭스’서 기술력 입증

전기차 레이싱 대회 ‘ABB FIA 포뮬러 E 월드 챔피언십’ 시즌12 제4·5라운드 ‘2026 제다 E-프릭스’가 14일(현지시간) 사우디아라비아 제다에서 마무리됐다. 이 대회에 한국타이어앤테크놀로지는 레이싱 타이어 독점 공급사이자 공식 파트너로 참여하고 있다.
이번 경기는 홍해 연안을 따라 조성된 ‘제다 코니쉬 서킷’에서 시즌12 첫 더블헤더이자 유일한 나이트 레이스로 치러졌다. 총 길이 3.001㎞의 서킷은 고속 직선 구간과 19개의 급격한 코너가 연속 배치된 구조로, 접지력과 핸들링, 제동 성능, 내구성이 경기 성패를 좌우하는 고난도 코스로 평가된다.
한국타이어는 ‘아이온 레이스’를 공급해 드라이버들의 극한 주행을 안정적으로 지원했다. 고속 주행과 테크니컬 코너가 반복되는 환경에서도 우수한 접지력과 제동 성능을 유지, 큰 일교차와 모래바람 등 변수가 많은 사막 기후에서도 일관된 퍼포먼스를 구현해 전동화 레이싱 타이어 기술력을 입증해냈다.
레이스 결과 제4라운드에서는 ‘포르쉐 포뮬러 E 팀’ 소속 파스칼 베를라인, 제5라운드에서는 ‘재규어 TCS 레이싱’ 소속 안토니오 펠릭스 다 코스타가 각각 우승을 차지했다. 이로써 베를라인은 드라이버 챔피언십 선두에 올랐다. 팀 챔피언십 부문에서는 ‘포르쉐 99X 젠3’ 파워트레인을 공유하는 포르쉐 포뮬러 E 팀이 113점으로 단독 선두를 유지하고 있다. 대회 종료 이튿날인 15일에는 포뮬러 E 체험 프로그램 에보 세션이 진행됐다. 이 프로그램은 지난해 3월 마이애미 E-프릭스에서 처음 도입된 이후, 공식 홈페이지와 소셜미디어를 통해 공개된 콘텐츠 누적 조회 수 3억300만 회를 기록하며 글로벌 팬층 확대에 기여하고 있다.
총 12명의 글로벌 크리에이터들은 최고 속도 322㎞/h, 제로백 1.86초의 차세대 전기 레이싱 머신 ‘젠3 에보’에 탑승해 실제 포뮬러 E 트랙을 주행했다. 이 과정에서 한국타이어 아이온 레이스는 안정적인 접지력과 핸들링 성능으로 고출력 전기차 주행을 뒷받침하며 기술 경쟁력을 재차 부각시켰다.
포뮬러 E 시즌12 제6라운드는 3월 21일(현지시간) 스페인 마드리드 시르쿠이토 델 하라마에서 열리는 ‘2026 쿠프라 라발 마드리드 E-프릭’로 이어진다. 짧은 직선과 다수 코너가 밀집된 트랙 특성상 타이어 성능의 일관성과 열 관리 전략이 승부를 가르는 핵심 변수로 작용할 전망이다.
