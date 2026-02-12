기아, ‘시흥 플래그십 스토어’ 개관… 미래 모빌리티 고객 체험의 장

기아가 차량 관람부터 시승, 구매, 정비, 브랜드 체험까지 한 자리에서 가능한 복합 거점을 선보이며 고객 접점 확대에 나섰다.
기아는 12일 서울 금천구 시흥대로 51길 20에 위치한 ‘기아 시흥 플래그십 스토어’를 공식 개관했다고 밝혔다. 서울 강서, 인천, 부천, 광주, 원주에 이어 여섯 번째로 문을 연 이번 플래그십 스토어는 기존 시흥서비스센터 부지를 재정비해 조성됐다.
지상 5층, 지하 2층, 연면적 2만1500.98㎡ 규모로 구축된 이 공간은 고객 경험 중심의 미래 모빌리티 체험 프로그램과 차별화된 구매·서비스 환경을 제공하는 것이 특징이다.
특히 해당 부지는 1957년 준공된 기아의 세 번째 생산시설인 시흥공장이 자리했던 곳으로, 자전거 완전 기계화 생산과 주요 원자재 국산화를 이뤄낸 상징적 공간이다. 이후 1977년 서비스센터로 전환돼 약 2년간의 새단장을 거쳐 브랜드 정체성과 미래 비전을 담은 플래그십 스토어로 재탄생했다.
기아 시흥 플래그십 스토어는 첨단 모빌리티 기술과 브랜드 감성을 동시에 경험할 수 있도록 다양한 체험형 콘텐츠를 마련했다.
대표적으로 ‘3D 컨피규레이터’를 통해 고객이 원하는 차량의 내·외장 사양을 직접 조합하고, 대형 미디어월을 통해 도어·트렁크 개폐 및 방향지시등 작동 모습 등을 3D 이미지로 구현해 확인할 수 있다.
또한 차량 인근에서 제원 정보는 물론 컨피규레이터, 뉴테크 시뮬레이터, 기아 유튜브 콘텐츠 등을 한 번에 탐색할 수 있는 ‘멀티 콘텐츠 보드’를 배치해 정보 접근성을 높였다. ‘컬러 컬렉션’ 공간에서는 EV9, K9, K8, 카니발 등 주요 차종의 내·외장재 실물 샘플을 확인할 수 있으며, 향후 대상 차종을 확대할 계획이다.
고객 맞춤형 구매 경험을 위한 상담 공간도 개선됐다. 개방감을 강화한 상담실과 전시 콘셉트에 맞춘 다양한 유형의 상담 공간을 마련해 고객 선호에 따른 환경 선택이 가능하도록 했다.
신차 출고 고객을 위한 ‘기아 픽업 라운지’도 운영된다. 차량 공개 및 품질 점검 과정을 거쳐 고객에게 차량을 인도하며, 차량 사용법과 기아 앱 활용법을 안내하는 콘텐츠도 함께 제공한다.
전기차 이용 고객을 위한 전용 정비 인프라도 구축했다. 절연 성능을 강화한 EV 정비 작업대와 고전압 배터리 전문 작업장, 폐배터리 보관시설 등을 마련해 안전성과 전문성을 높였다. 기아 시흥 플래그십 스토어는 매일 오전 9시부터 오후 8시까지 운영된다.
기아 관계자는 “시흥 플래그십 스토어는 기아가 지향하는 미래 모빌리티 비전을 직접 확인할 수 있는 공간”이라며 “앞으로도 미래 지향적인 고객 경험을 담은 공간과 체험 콘텐츠를 지속적으로 개발하고 확대해 나가겠다”고 말했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
