‘끔찍 사고’ 린지 본, 이번엔 왼쪽 다리 수술…“상태 안정적”

린지 본(미국)이 8일(현지 시간) 이탈리아 코르티나담페초 토파네 알파인스키센터에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 알파인 스키 여자 활강 경기 도중 기문에 부딪히고 있다. 십자인대 파열에도 출전을 강행한 41세의 본은 경기 시작 13초 만에 오른팔이 기문에 부딪혀 넘어져 뒹굴며 왼쪽 다리가 골절돼 병원으로 옮겨졌다. 2026.02.09 코르티나담페초=AP 뉴시스

본은 이날 경기에서 13번째 주자로 나서 첫 번째 코너를 통과한 뒤 두 번째 곡선 주로에서 오른팔이 기문에 부딪힌 뒤 균형을 잃고 넘어졌다. 닥터 헬기는 긴급 처치를 받고 들것에 실린 본을 병원으로 옮겼다. 본의 부상에 따라 대회는 약 20분간 중단됐고 본은 실격 처리됐다.