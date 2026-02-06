“오늘도 수고했어요” 가수 정승환의 퇴근길 ‘룩스 라이브’

6일 오후 서울 종로구 동아미디어센터 1층 채널A 오픈스튜디오에서 열린 ‘퇴근길 라이브’에 서 가수 정승환이 노래하는 모습이 동아미디어센터 ‘룩스(LUUX)’를 통해 생중계됐다. 이날 정승환은 ‘너였다면’ 등을 비롯한 히트곡을 부르며 늦은 퇴근길 직장인들에게 잔잔한 위로를 건넸다.
지난해 11월 LUUX에서는 서울 중구 청계광장 야외무대에서 아이돌 그룹 ‘위너’의 리더 강승윤이 신곡 발표하는 모습을 ‘시티 라이브’로 중계한 바 있다. 이번에 열린 ‘퇴근길 라이브’는 뉴스가 끝나고 불 꺼진 오픈스튜디오에서 열리는 감성 아티스트의 무대를 생중계하는 형태로 진행됐다. 겨울이면 생각나는 감성 발라드 가수 정승환을 초청했다. 가수 정승환이 지난해 말 서울 송파구 올림픽공원 티켓라이브 아레나에서 연 단독 콘서트 ‘2025 정승환의 안녕, 겨울 : 사랑이라 불린’은 전석 매진된 바 있다.
LUUX는 국내 최대 규모의 디지털 사이니지로, 가로 50m, 세로 60m로 총 3,000㎡ 크기로 농구장 7개를 합친 크기다. 지난해 10월 정식 운영을 시작했다. 미디어 아트, 공익 콘텐츠, 광고, 라이브 이벤트 등을 송출하며 ‘J’자 형태의 화면을 통해 북쪽, 서쪽, 남쪽 세 방향에서 모두 볼 수 있는 것이 특징이다.
