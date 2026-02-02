현대모비스, ‘EV 캐즘’ 뚫고 해외 수주 13.4조…목표 23% 초과 달성

현대모비스가 전기차 ‘캐즘(일시적 수요 정체)’ 위기 속에서도 지난해 현대자동차와 기아를 제외한 해외 완성차 업체로부터의 수주 목표치를 23% 초과 달성하는 성과를 거뒀다.
현대모비스는 지난해 해외 완성차 업체로부터 총 91억7000만 달러(약 13조4258억원)를 수주했다고 2일 밝혔다. 목표 74억5000만 달러를 23% 초과한 수치다. 전기차 수요 둔화로 완성차 업체들이 신차 출시를 조정하는 상황에서 거둔 성과라 의미가 크다. 회사 측은 대규모 전동화 부품 신규 수주와 고부가가치 전장부품 공급 확대, 신흥국 시장 공략이 목표 초과 달성의 주요 동력이 됐다고 설명했다.
현대모비스는 지난해 북미와 유럽 주요 완성차 업체로부터 배터리시스템(BSA), 섀시모듈 등 대형 전동화 부품 공급 계약을 체결했다. 이런 대형 수주는 고객사와 10년 이상 장기 파트너십으로 이어져 수익성 안정화에 기여한다. 실제로 2005년 크라이슬러(현 스텔란티스)에 섀시모듈 공급을 시작한 이후 현재까지 20년 넘게 긴밀한 관계를 유지하고 있다. 전장 부품에서도 북미 고객사의 차세대 인포테인먼트(HMI)와 유럽 브랜드 사운드 시스템을 수주하며 포트폴리오를 확장했다. 중국·인도 등 신흥 시장에서는 현지 브랜드 성장세에 맞춰 제동·조향 부품 공급처를 다변화하는 차별화 전략을 구사했다.
현대모비스는 올해 글로벌 수주 목표를 전년 실적 대비 29.1% 높인 118억4000만 달러로 잡았다. 조재목 글로벌영업담당 전무는 “불투명한 대외 환경 속에서도 전동화와 전장 등 핵심부품 경쟁력을 바탕으로 전년 실적을 뛰어넘는 수주 활동에 박차를 가하겠다”고 밝혔다.
