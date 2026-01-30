덕성여대 제13대 총장에 민재홍 교수

민재홍 덕성여대 신임 총장. 덕성여대 제공
학교법인 덕성학원은 덕성여대 제13대 총장으로 민재홍 글로벌융합대학 중어중문학전공 교수를 선임했다고 29일 밝혔다. 임기는 29일부터 2030년 1월 까지다. 민 신임 총장은 연세대 중어중문학과를 졸업하고 동 대학원에서 석·박사 학위를 받았다. 2003년 덕성여대 교수로 임용된 뒤 교무처장, 인문과학대학 교학부장, 종로캠퍼스 교육활용위원회 위원장을 지냈다. 한국중어중문학회 부회장, 국제중국언어학회 사무총장도 역임했다.

송진호 기자jino@donga.com
