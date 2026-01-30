내일 아침도 영하 10도 강추위…일요일 동장군 물러난다

30일 전국 아침 최저 기온이 영하 10도 안팎을 기록하면서 강추위가 계속되고 있다. 토요일인 31일까지 전국적으로 추위가 계속될 것으로 보이며 일요일인 2월 1일을 기점으로 평년 기온을 회복할 전망이다.
기상청에 따르면 30일 아침 강원 산간의 아침 기온은 영하 19.8도로 전국 최저를 기록했다. 서울의 아침 최저 기온은 영하 13도에 이르는 등 전국 곳곳에서 영하 10도 안팎의 추위를 보였다. 바람이 불어 체감온도는 더 낮았다.
31일에도 한파는 계속될 것으로 보인다. 기상청은 31일 아침 최저 기온을 영하 16~3도, 낮 최고 기온을 영하 1~영상 8도로 예보했다. 한파특보가 발효된 대부분의 중부지방과 전북동북부, 경북권에서는 모레까지 아침 기온이 영하 10도 안팎으로 추울 것으로 보인다. 모레인 2월 1일 일요일 아침 최저 기온은 영하 13~영상 1도, 낮 최고 기온은 0~7도로 예보됐다.
다만 1일부터는 낮 기온이 올라 주말부터 추위가 서서히 누그러질 전망이다. 낮에는 전국 많은 지역에서 영상으로 오르고 일요일부터 평년 수준 기온을 회복할 것으로 보인다.
추위와 함께 대기도 계속 건조할 것으로 보인다. 건조특보가 발효된 중부지방과 전남동부.서부남해안, 경상권은 대기가 매우 건조하겠다. 일요일 새벽부터 월요일(2일) 사이에는 중부와 호남 등에서 눈이 내릴 가능성이 있겠다. 충남 서해안과 전라 서해안, 인천, 경기북부, 강원북부내륙에 1~3cm 가량의 많지 않은 눈이 내리는 곳이 있을 것으로 예보됐다.
댓글 0