불법 유턴에 뇌사…‘럭비 동메달리스트’ 윤태일, 4명 살리고 하늘로

2010년 광저우, 2014년 인천 아시안 게임 남자 럭비 동메달리스트인 윤태일 씨가 뇌사 장기기증으로 4명의 생명을 살리고 하늘로 떠났다.
한국장기조직기증원은 지난 14일 부산대병원에서 윤태일(42) 씨가 뇌사 장기기증으로 4명의 소중한 생명을 살리고, 인체 조직기증으로 100여 명 환자에게 기능적 장애 회복에 대한 희망을 선물했다고 30일 밝혔다.
윤 씨는 지난 8일, 퇴근길에 불법 유턴 차와 부딪힌 사고로 의식을 잃고 심정지 상태가 됐다. 병원으로 이송됐으나 끝내 의식을 회복하지 못하고 뇌사 판정을 받았다. 이후 윤 씨는 뇌사 장기기증으로 심장, 간장, 신장(양측)과 함께 인체조직도 기증했다.
윤 씨는 사고 나기 얼마 전 가족과 미국 의학 드라마를 보면서 삶의 마지막 순간에 다른 생명을 살릴 수 있다면, 어디선가 살아 숨 쉴 수도 있고 남은 가족들에게 위로도 줄 수 있는 좋은 일 같다고 이야기했다고 전해졌다.
가족들은 “(윤 씨가) 운동장에서 뛰기 좋아하던 사람인데, 기증하면 누군가는 운동장에서 뛸 수 있게 되는 것”이라며 기증에 동의했다.
경상북도 영주에서 2남 1녀 가운데 막내로 태어난 윤 씨는 럭비 선수였던 형의 운동하는 모습이 멋져 보여 럭비 선수를 꿈꿨다. 중학생 때부터 럭비를 시작했고, 이후 연세대 럭비부로 선발돼 국가대표 럭비팀에서 활동했다. 광저우(2010년)와 인천(2014년) 아시안 게임 남자 럭비에서 연속 2회 동메달을 획득했으며, 공로로 2016년 체육 발전 유공자 체육포장을 수상했다.
윤 씨는 밝고 활동적인 성격으로 모든 생활이 딸과 럭비에 집중될 정도로 가족과 럭비를 사랑했다. 삼성중공업 럭비단이 해체되면서 삼성중공업에서 일을 시작했고, 회사 생활을 하면서 재능 기부로 한국해양대 럭비부 코치를 10년 넘게 활동했다. 자신의 연차를 모아 합숙 훈련을 가고, 일본 럭비를 공부하기 위해 일본어를 1년 넘게 공부하기도 했다.
윤 씨의 아내 김미진 씨는 “여보. 마지막 모습까지 멋있고 대단한 사람이었어. 가족으로 함께 한 모든 순간이 고마워. 우리가 사랑으로 키운 우리 지수 잘 돌볼 테니 걱정하지 말고 하늘에서 편히 잘 지내. 사랑해”라고 하늘에 편지를 부쳤다.
