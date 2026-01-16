본문으로 바로가기
사람속으로
신동빈 롯데 회장, 대한체육회 감사패 수상
동아일보
입력
2026-01-16 15:54
2026년 1월 16일 15시 54분
남혜정 기자
16일 서울 송파구 롯데월드타워에서 신동빈 롯데 회장(왼쪽)이 유승민 대한체육회장으로부터 감사패를 받은 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 롯데그룹 제공
신동빈 롯데그룹 회장이 대한민국 동계 스포츠 발전에 기여한 공로를 인정받아 16일 대한체육회로부터 감사패를 받았다. 대한스키·스노보드협회 회장사인 롯데는 2014년부터 스키와 스노보드 종목에 300억 원 이상을 후원했다.
남혜정 기자 namduck2@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
