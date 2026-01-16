“설거지해도 그대로”…냄비 ‘무지개 얼룩’ 5분 해결 법 [알쓸톡]

주방 필수품인 스테인리스 냄비와 프라이팬을 사용하다 보면 설거지 후에도 사라지지 않는 ‘무지갯빛 얼룩’이 나타나곤 한다. 아무리 주방세제로 닦아내려 해도 지워지지 않는 이 얼룩의 정체는 다름 아닌 ‘미네랄’이다.
식품의약품안전처에 따르면, 이 얼룩은 물과 음식물에 포함된 미네랄 성분이 스테인리스 표면에 부착되면서 발생한다.
수돗물의 미네랄 성분이 금속 표면과 반응해 일종의 피막을 형성하는 원리다. 스테인리스 제품에서 발생하는 무지갯빛 얼룩은 인체에 전혀 무해하므로 안심하고 사용해도 된다. 다만 미관상 좋지 않은 이 얼룩을 단 5분 만에 완벽히 제거할 방법이 있다.
핵심은 ‘산성 성분’을 활용하는 것이다. 가장 간편한 방법은 냄비 바닥에 키친타월을 깔고 식초를 충분히 적신 뒤 5분간 방치하는 것이다. 얼룩이 심하지 않을 경우 30초 내외로도 즉각적인 반응이 나타난다.
식초 특유의 강한 냄새가 부담스럽다면 물과 식초를 9:1 비율로 섞거나 구연산을 넣은 뒤 잠시 끓여주면 된다. 산성 성분은 스테인리스 표면에 고착된 미네랄 결정체를 분해한다. 이후 물로 헹구고 마른 행주로 닦아내면 마치 새 제품과 같은 광택을 되찾을 수 있다.
스테인리스는 니켈과 크로뮴 등을 포함한 합금강으로 내부식성이 강하지만, 물기를 제거하지 않은 채 보관하면 다시 미네랄 얼룩이 발생하거나 물때가 생기기 쉽다. 때문에 설거지 후 즉시 물기를 닦아 건조한 상태로 보관하는 것이 최상의 상태를 유지하는 비결이다.
이 방식은 주방뿐 아니라 욕실 내 스테인리스 수전 등에도 활용할 수 있다. 5분 투자로 얼룩진 스테인리스 제품을 깨끗하게 되돌려 보는 것은 어떨까.
최강주 기자 gamja822@donga.com
