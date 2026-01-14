[부고]지범석(더피알 커뮤니케이션 이사)씨 모친상

김영숙씨 별세·범걸 범석(더피알 커뮤니케이션 이사) 씨 모친상=14일 연세대학교 신촌장례식장, 발인 16일 오전 10시.
정진수 기자 brjeans@donga.com
