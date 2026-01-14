DK아시아, ‘신검단 로열파크씨티Ⅱ’ 로열 레전드 히어로즈 개장

DK아시아가 ‘신검단 로열파크씨티Ⅱ’에서 디지털 스크린 스포츠 시설(로열 레전드 히어로즈)을 본격 운영한다.
레전드 히어로즈는 잠실 롯데월드몰을 비롯해 소노캄, 쏠비치, 소노펠리체 등 국내 대표 대형 쇼핑몰과 최고급 리조트에서만 운영 되고 있는 시설이다.
로열 레전드 히어로즈에는 7개 스포츠 종목이 설치됐다. △배팅(타격 연습) △피칭(투구 체험) △사커(축구 슈팅) △양궁 △농구 △액션 레이싱 △캔디 슬러시 등 디지털 스크린 스포츠 가운데 가장 선호도가 높고 가족들이 함께 이용하기 좋은 스포츠 게임으로 구성됐다. 이용 비용은 잠실 레전드 히어로즈 이용 요금 대비 최대 30% 할인된 가격이다.
신검단 로열파크씨티Ⅱ는 국내 최초로 5D조경을 구현했다. 6성급 호텔 수준의 38개의 커뮤니티 시설과 13가지 하이엔드 주거 서비스를 제공하고 있다.
전 타석 GDR이 설치된 50M 길이의 복층형 인도어 골프연습장과 스크린 골프 연습장, 태릉선수촌에 설치된 테크노짐 운동 기구를 갖춘 피트니스 센터 등이 운영 중이다. 또 세계적인 조경과 조경 시설을 즐길 수 있는 로열 트레인 서비스, 55인승 파워 카타마란 요트 두 척을 활용한 프라이빗 요트 서비스, 단지 내에서 개봉작을 감상할 수 있는 로열 씨네마 라운지 등도 제공한다. 여기에 바데풀과 유아풀 그리고 건식사우나를 갖춘 최고급 호텔식 수영장과 열탕과 온탕, 냉탕 등 3개의 탕을 구비 한 대형 사우나도 운영 예정이다.
이와 함께 DK아시아는 인천 대표 대학병원인 가톨릭관동대학교 의과대학 부속 국제성모병원과의 업무 협약을 통해 국내 최초로 입주민 전용 다이렉트 대면 의료 시스템을 도입했다. 응급 대응부터 신속한 진료 안내, 예약, 맞춤형 건강 정보 제공까지 아우르는 차별화된 메디컬 혜택을 제공하고 있다.
김형남 DK아시아 전무는 ”이번 로열 레전드 히어로즈 개장을 통해 입주민은 물론 투어 예약 고객들에게도 가족과 함께 웃고 즐길 수 있는 따뜻한 경험을 선물할 것”이라며 “DK아시아가 만들면 그 자체로 자부심이 되는 가치를 바탕으로 차별화된 최고급 커뮤니티와 서비스를 꾸준히 확장해 나가겠다”고 말했다.
한편, DK아시아가 조성 중인 로열파크씨티 1단계 6305가구는 대우건설이 시공해 준공을 완료했다. 금융 주관사는 하나은행이 맡았다. 2단계 1만6025가구는 토지 매입을 완료하고 현재 인허가 절차를 진행 중이다.
