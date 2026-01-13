지난해 폐기한 화폐 3.6억장…쌓으면 에베레스트 17배 높이

장판에 눌려 손상된 은행권 592만 원. 한국은행 제공
장판에 눌려 손상된 은행권 592만 원. 한국은행 제공


지난해 훼손되거나 오염돼 한국은행에 환수된 손상화폐가 2조8404억 원으로 집계됐다.

한은은 13일 발표한 ‘2025년 중 손상화폐 폐기 규모’에서 지난해 손상화폐 3억6401만 장(약 2조8404억 원)을 폐기했다고 밝혔다. 손상화폐란 시중에서 유통되다 한은으로 환수된 화폐 중 훼손이나 오염 등으로 사용하기 부적합하다고 판정된 화폐를 의미한다. 2024년(4억7489만 장)에 비해 약 23% 줄었다. 이에 대해 한은은 시중 금리 하락으로 화폐 수요 증가해 환수량이 줄어들었기 때문이라고 설명했다.

지난해 폐기된 물량을 낱장으로 길게 이으면 총길이가 4만4043km로 지구 한 바퀴(약 4만km)를 돌고도 남는다. 층층이 쌓으면 총 높이는 14만7017m로 에베레스트산(8849m)의 17배, 롯데월드타워(555m)의 265배에 달한다.

손상화폐 권종별로는 1만 원권이 절반에 가까운 49.3%를 차지했다. 이어 1000원권이 35.2%였다. 5만 원권(7.8%), 5000원권(7.6%)의 비중은 한 자릿수였다. 동전은 100원이 43.9%로 가장 많았고 이어 500원(24.2%), 10원(23.8%) 등의 순으로 많았다.

불에 타는 등 화폐가 손상돼 사용할 수 없게 될 때 남아있는 면적이 전체의 4분의 3 이상이면 액면 금액의 전액을, 5분의 2 이상~4분의 3 미만이면 액면 금액의 절반을 교환 받을 수 있다. 다만 모양을 알아보기 어렵거나 진위를 판별하기 어려운 주화는 교환할 수 없다. 한은 관계자는 “화폐를 깨끗이 사용하면 매년 화폐 제조에 드는 비용을 절감할 수 있는 만큼 ‘돈 깨끗이 쓰기’ 홍보 활동을 지속해서 추진할 예정”이라고 밝혔다.

최미송 기자 cms@donga.com
