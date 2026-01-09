형지엘리트, 교토국제고에 ‘야구점퍼 교복’ 공급…업계 최초 日진출

형지엘리트의 학생복 브랜드 엘리트학생복은 “‘교토국제중고등학교’와 교복 공급 계약을 체결했다”며 “국내 교복 업계 최초로 일본 시장에 본격 진출하게 됐다”고 9일 밝혔다.
교복 공급 계약 체결식은 8일 일본 교토국제중고등학교에서 진행됐다. 이번에 공급되는 교복은 야구 점퍼 스타일의 캐주얼 교복이다. 해당 교복은 형지에서 단독으로 공급한다. 이번 계약에 따라 3월 신학기부터 교토국제중고등학교 전교생은 형지엘리트가 제작한 야구점퍼 교복을 입게 된다.
재일 한국계 학교인 교토국제고는 2024년 일본 최고 권위의 전국고교야구선수권대회인 ‘고시엔(甲子園)’을 제패하며 화제가 된 야구 명문이다. 우승 당시 학생들이 한국어 교가를 부르는 모습이 화제가 되기도 했다.
형지엘리트는 이번 계약이 전통적인 교통 스타일이 주류를 이루는 일본 시장에서 ‘한국식 캐주얼 교복’을 선보인다는 점에서 의미가 있다고 설명했다. 형지엘리트 관계자는 “학교 측은 뛰어난 소재를 바탕으로 기능성과 활동성을 갖춘 엘리트학생복 제품을 높이 평가했다”며 “그동안 학생들이 개별적으로 아우터를 구입해 착용했는데 편안함과 스타일을 동시에 만족시키는 캐주얼 교복 라인업을 도입하기로 한 것”이라고 말했다.
