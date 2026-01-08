본문으로 바로가기
[부고]임성준 세계일보 제주 주재기자 부인상
2026-01-08 11:07
2026년 1월 8일 11시 07분
송은범 기자
◇변효진 부산경제진흥원 동반성장팀장 별세·임성준 세계일보 제주 주재기자(사회2부 부장급) 부인상=7일 제주 부민장례식장, 발인 10일 오전 6시 40분 064-742-5000
송은범 기자 seb1119@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
