[부고]임성준 세계일보 제주 주재기자 부인상

◇변효진 부산경제진흥원 동반성장팀장 별세·임성준 세계일보 제주 주재기자(사회2부 부장급) 부인상=7일 제주 부민장례식장, 발인 10일 오전 6시 40분 064-742-5000

