신협중앙회장에 고영철 광주문화신협 이사장 당선

고영철 신임 신협중앙회장.(중앙선거관리위원회 제공)
신협중앙회는 제34대 신협중앙회장 선거에서 고영철 광주문화신협 이사장(66·사진)이 당선됐다고 7일 밝혔다. 임기는 올 3월부터 4년간이다.
