경제
신협중앙회장에 고영철 광주문화신협 이사장 당선
동아일보
업데이트
2026-01-07 16:47
2026년 1월 7일 16시 47분
입력
2026-01-07 16:43
2026년 1월 7일 16시 43분
강우석 기자
고영철 신임 신협중앙회장.(중앙선거관리위원회 제공)
신협중앙회는 제34대 신협중앙회장 선거에서 고영철 광주문화신협 이사장(66·사진)이 당선됐다고 7일 밝혔다. 임기는 올 3월부터 4년간이다.
강우석 기자 wskang@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
