크래프톤, 네이버·미래에셋과 최대 1조원 규모 아시아 펀드 설립

크래프톤이 네이버, 미래에셋그룹과 최대 1조 원 규모의 아시아 펀드를 조성한다고 19일 밝혔다. 펀드 명칭은 ‘크래프톤-네이버-미래에셋 유니콘 그로쓰 펀드’로 한국·인도 등 아시아 주요 기술기업에 투자하게 된다.
인도는 세계에서 가장 빠르게 성장하는 기술 산업과 스타트업 생태계를 갖춘 국가로 꼽힌다. 인공지능(AI)과 핀테크, 콘텐츠, 물류 등 다양한 분야에서 혁신 기업이 빠르게 성장하며 글로벌 시장에서 유망 투자처로 평가되고 있다.
앞서 ‘배틀그라운드 모바일 인도’의 성공으로 현지 시장에서 견고한 입지를 구축한 크래프톤은 인도 시장에서 쌓은 경험을 바탕으로 투자 영역을 확대하기로 했다. 플랫폼·콘텐츠·AI 분야의 전문성을 지닌 네이버, 인도 전역의 네트워크와 자본 운용 역량을 갖춘 미래에셋과 협력해 인도 유망 기술기업에 대한 선제적 투자를 강화한다는 것이다.
펀드는 내년 1월 설립을 목표로 준비 중이다. 크래프톤은 초기 투자금 2000억 원을 출자하며, 세 기업과 외부 투자액을 합쳐 5000억 원 이상 규모로 운용을 시작할 예정이다.
손현일 크래프톤 인도법인 대표는 “소비재·스포츠·미디어·헬스케어 등 다양한 분야의 투자 기회를 모색해 인도 정부와 국민에게 신뢰받는 브랜드로 자리매김하겠다”고 강조했다.
장은지 기자 jej@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0