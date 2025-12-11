李대통령 “저도 노동자 생활 해봐…회사 망하게 하려는 노동자 없어”

이재명 대통령이 노동 시장 양극화와 노동자 처우 개선 문제에 대해 “저도 노동자 생활을 했지만 회사를 망하게 하는 노동자가 있겠나”며 “가능한 범위 내에서 자기의 권익을 쟁취하자는 것”이라고 11일 말했다.
이 대통령은 이날 정부세종컨벤션센터에서 열린 노동부 업무보고에서 “우리 사회 큰 문제 중 하나가 양극화”라며 “통계적으로 노동소득 분배율이 정체되면서 양극화가 매우 심화되고 있다”고 진단했다.
이어 “세제 측면에서 보면 소득 법인세보다 개인 소득세 부담이 계속 늘어나고 있다”며 “여러 이유가 있겠지만 사회 양극화의 한 부분은 노동자들에 대한 소득분배가 줄어드는 것이 보다 큰 원인”이라고 했다.
또 “노동자들 사이에 또 양극화가 있다”며 “대기업, 정규직 그 다음에 비정규직 여성 노동자 이런 식으로 차등이 좀 많다”고 지적했다.
이 대통령은 “한때 노동부가 노동탄압부라 불릴 때가 있었다. 권위주의 시대의 유물”이라며 “그러나 고용노동부는 고용과 노동자 보호가 주 업무가 돼야 한다”고 주문했다.
이 대통령은 또 “노동자 중심이냐 기업 중심이냐는 얘기가 있는데 양립 불가능한 것이 아니라고 본다”며 “노동자 없는 기업도 없는 거고 기업 없는 노동자도 없는 것이다. 양자가 충분히 양립할 수 있다”고 했다.
이 대통령은 “저도 노동자 생활을 했지만 회사를 망하게 하는 노동자가 있겠나. 그런 바보가 어딨겠나. 망하면 자기 손해”라며 “가능한 범위 내에서 자기의 권익을 쟁취하자는 것이지 회사를 망하게 하면서까지 이기적 욕심을 차리겠다는 노동자들이 어딨겠나”라고 말했다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
