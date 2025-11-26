“벤치에 노트북·휴대전화 놔두다니”…한강보안관 직감이 목숨 구해

16일 밤 벤치 위에 놓인 휴대전화를 발견한 한강 보안관들이 인근 수색 끝에 물에 빠진 여성을 구조했다.
26일 서울시에 따르면, 16일 오후 10시 20분경 영등포구 여의도 한강공원 샛강 상류 산책로를 순찰하던 한강 보안관들은 벤치 위에 놓인 노트북과 휴대전화 등을 발견했다. 늦은 시간대 인적이 드문 곳에 주요 소지품이 놓여 있는 상황을 수상하게 여긴 이들은 극단적 선택 가능성을 염두에 두고 인근 수색을 시작했다.
약 7분간 수색한 끝에 보안관들은 갯벌 구간 물속에 있던 여성을 발견했다. 한 보안관이 직접 물속으로 들어가 여성을 구조했고, 다른 보안관은 즉시 경찰과 119에 신고했다.
앞선 20일 저녁에는 신발을 벗어둔 채 강으로 들어가던 10대 청소년이 구조되기도 했다. 강변을 순찰하던 한강 보안관들은 물에 들어가던 청소년에게 말을 걸어 설득했고, 청소년은 무사히 물 밖으로 나올 수 있었다.
현재 한강보안관은 11개 한강공원 안내센터에 총 145명이 배치돼 있다. 박진영 서울시 미래한강본부장은 “한강 안전을 위해 시민 곁에서 묵묵히 임무를 수행하는 한강보안관들께 깊이 감사드린다”며 “시민 생명을 지키는 안전망이 더욱 촘촘해지도록 현장 역량을 강화하겠다”고 말했다.
오승준 기자 ohmygod@donga.com
