이미 부자면서 계속 돈 버는 사람들… 자아실현 욕구 때문

[돈의 심리] 매슬로 ‘욕구 5단계 이론’ 중 최고 단계

매슬로 ‘욕구 5단계 이론’ 모형.

부자는 돈 욕심이 많다. 부자가 계속 돈에 욕심을 부리고 돈을 추구하는 것, 이 점이 문제의 근원이다. 그런데 이것이 과연 부자가 돈만 아는 욕심쟁이라서일까. 이들이 탐욕을 버리면 문제가 해결될까.20세기를 대표하는 심리학자 에이브러햄 매슬로는 저서 ‘동기와 성격’에서 이렇게 말했다.매슬로는 욕망이 인간의 주된 특성이라고 봤다. 살아 있으면서 욕망하지 않을 수는 없다. 불교는 ‘무욕’을 주장하는 대표적 종교다. 중생에게 욕망을 버리라고 한다. 그런데 잘 살펴보면 모든 욕망을 버리라는 게 아니다. 세속에 대한 욕망을 버리고 그 대신 깨달음에 대한 욕망을 가지라고 한다. 사람은 욕망이 없으면 살아갈 의미도 없다.그래서 매슬로는 “중요한 것은 욕망하느냐 욕망하지 않느냐가 아니라 왜, 무슨 이유로 욕망하는가다”라고 말했다. 인간 욕구에는 단계가 있다. 낮은 수준의 욕구가 있고 높은 수준의 욕구가 있다. 매슬로는 낮은 단계 욕구에서 높은 단계 욕구로 나아가는 게 개인의 발전이라고 생각했다. 이 이론에 따르면 돈을 추구하고 바라는 것 자체는 문제가 아니다. 추구하는 이유가 무엇인가가 문제다.

매슬로가 제시한 ‘욕구 5단계 이론’은 현재까지도 심리학, 경영학 등 학문 분야에서 중요하게 다뤄진다. 이 이론에 입각해 돈을 추구하는 목적이 어떻게 달라지는지 살펴보자.2단계는 안전 욕구다. 생리적 욕구가 지금 당장 배고픈 것을 해결하고자 하는 것이라면 안전 욕구는 살아가는 동안 계속해서 굶지 않기를 원하는 것이다. 노년까지 기본적인 의식주가 해결되기를 바라는 마음이다. 따라서 은퇴 후 노후에 대비하려고 돈을 모으는 것은 2단계다. 나이가 들어 더는 일하지 못하고 벌이가 없을 때를 대비해 돈을 모아두는 것이기 때문이다. 질병에 대비해 비상금을 준비하는 것도 2단계다.3단계는 사회적 욕구다. 사람들과 사회적 관계를 맺는 것에 대한 욕구다. 자녀를 향한 부모의 애정이 돈과 결부되는 게 대표적이다. 자녀 학원비나 유학비를 대려고 돈을 버는 사람은 사회적 욕구로 돈을 추구하는 것이다. 자식이 결혼할 때 결혼 자금을 보태려는 사람도 마찬가지다. 가족뿐 아니라 친지, 주변 지인이 어렵게 살 때 금전적 지원을 하려고 돈을 버는 것도 3단계 욕구에 기인한다.누군가를 돕기 위함이 아니라 사람들과 잘 어울리려고 돈이 필요한 경우도 있다. 친구들과 주기적으로 만나서 놀 때, 각종 사교 모임에 나갈 때도 돈이 필요하다. 다른 사람들과 관계를 돈독히 하고 어울리려는 목적으로 돈이 필요하다면 이는 사회적 욕구에 의한 것이다.타인에게 긍정적 반응을 얻고자 기부금을 많이 내는 것, 자선단체나 비정부기구(NGO) 등을 지원하는 것도 밑바탕은 같다. 무기명으로 지원한다고 해도 달라지는 것은 없다. 타인에게 칭찬과 인정을 받지 못하더라도 그들보다 좀 더 나은 사람이라는 자부심이 생긴다. 이런 존경 욕구를 충족하려면 많은 돈이 필요하다. 인격적으로 아주 훌륭하고 좋은 사람이라면 돈이 없어도 타인에게 존경받지만, 그렇지 않은 보통 사람은 돈이 많이 들어간다. 돈이 많아야만 4단계 욕구를 채울 수 있다.마지막 5단계는 자아실현 욕구다. 존경 욕구에서는 타인의 긍정적 시선과 평가가 중요하다. 그러나 자아실현 욕구에서는 타인의 평가가 중요하지 않다. 그냥 자기가 좋아서 한다. 스스로에게 가장 잘 맞는 길을 찾아서, 남이 뭐라고 하든 신경 쓰지 않고 자신만의 길을 간다. 유명 학자, 예술가, 운동선수 가운데 이 5단계 욕구를 추구하는 사람이 많다. 돈을 벌든 말든, 타인이 인정하든 안 하든 한 우물을 파는 이들이다.그런데 가끔 돈 버는 것과 관련해 자아실현의 길을 가는 사람들이 있다. 사업가나 투자가다. 이들이 돈을 벌어야 하는 특별한 이유는 없다. 그냥 돈을 번다. 돈이 아무리 많아도 계속 돈을 번다. 이 정도 벌었으니 충분하다, 그런 게 없다. 유명 화가가 “충분히 좋은 그림을 그렸으니 이제부터는 그림을 그리지 않고 쉬겠다”고 말하는 것을 본 적 있는가. 그는 자신의 기운이 다할 때까지 평생 그림을 그릴 것이다. 자아실현 욕구 단계에 있는 사업가, 투자가도 똑같다. 그냥 계속해서 돈을 번다.생리적 욕구에 따라 돈을 버는 데는 한계가 있다. 배부르고 등이 따뜻하면 더는 돈을 벌려고 하지 않는다. 안전 욕구, 사회적 욕구도 비슷하다. 노후가 보장되고 주변 사람들이 어느 정도 잘살게 되면 더는 돈에 욕심내지 않는다. 그런데 존경 욕구와 자아실현 욕구는 아니다. 존경 욕구에서는 돈이 많으면 많을수록 더 큰 존경의 대상이 된다. 자아실현 욕구는 그야말로 한계가 없다. 존경 욕구의 경우 주변을 통틀어 자신이 가장 부자면 더는 돈을 추구하지 않을 수도 있다. 하지만 자아실현 욕구에는 그런 제한선이 아예 없다.생각해보면 현대 사회에서 자산 격차가 점점 심해지는 것도 이런 이유에서다. 부자가 돈을 더 벌지 않으면 문제가 해결되는데, 부자들은 이미 부자이면서도 계속해서 돈을 벌고 싶어 한다. 그럼 부자는 왜 만족하지 않고 더 많은 돈을 벌고 싶어 하는가. 돈 벌기가 자아실현 욕구와 연관돼 있으면 그렇다. 그들에게는 돈 버는 행위 자체가 자아를 실현하는 것이다.이런 측면에서 보면 자산 격차를 줄인다는 게 쉽지 않을 듯하다. 보통 사람은 충분히 먹고살 만하면, 노후 대비가 끝났다고 판단되면 돈 벌기를 멈출 수 있다. 그런데 존경 욕구 단계, 자아실현 요구 단계에 있는 부자는 끊임없이 돈을 벌려고 한다. 보통 사람이 적당한 수준에서 돈 벌기를 멈춘다면 이런 부자들은 계속해서 돈을 번다. 돈 벌 자유가 있는 한 현대 사회의 자산 불평등은 더 심해질 수밖에 없을 것이다.

최성락 박사는…

서울대 국제경제학과를 졸업하고 서울대 행정대학원에서 행정학 박사학위, 서울과학종합대학원에서 경영학 박사학위를 취득했다. 동양미래대에서 경영학과 교수로 재직하다가 2021년 투자로 50억 원 자산을 만든 뒤 퇴직해 파이어족으로 지내고 있다.

《이 기사는 주간동아 1512호에 실렸습니다》