농협, ‘K-라이스페스타’ 대학생 서포터즈 모집

농협은 일산 킨텍스에서 열리는 2025 우리쌀·우리술 K-라이스페스타 사전 홍보를 위해 대학생 서포터즈 ‘K-라페크루’를 모집한다고 16일 밝혔다.
K-라페크루는 MZ세대의 감각과 시각으로 국산 쌀로 만든 전통주 및 쌀 가공식품의 가치와 매력을 널리 알리는 역할을 수행한다. 주요 활동은 ▲SNS 콘텐츠 제작 ▲행사 홍보 ▲현장 참여 및 체험 콘텐츠 발굴 등이다. 서포터즈로 선정되면 K-라이스페스타 공식 홍보대사로서 다양한 온·오프라인 활동에 참여하게 된다.
참가 신청은 공식 홈페이지 및 공식 인스타그램 내 전용 링크를 통해 가능하다. 모집 인원에는 제한이 없다.
활동 종료 후 정량 평가 점수 70점 이상을 달성한 모든 참여자에게는 농협경제지주 대표이사 명의의 공식 활동 증서가 수여된다. 또한, 우수 활동자 60명에게는 쌀 가공식품 선물세트가 추가로 증정된다.
행사 기간 중 현장 방문자에게는 220여 개 부스에서 현금처럼 사용할 수 있는 3000원 상당의 소비쿠폰도 지급된다.
강호동 농협중앙회장은 “K-라페크루는 젊은 세대의 창의성과 공감 능력을 통해 우리 쌀로 만든 술과 가공식품의 진가를 전할 수 있는 좋은 기회”라며 “대학생들의 참신한 아이디어가 ‘2025 K-라이스페스타’를 더욱 풍성하고 활기찬 축제로 만들어줄 것”이라고 말했다.
