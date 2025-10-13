與 일방 질의…말 한마디 없이 떠난 조희대[청계천 옆 사진관]

13일 국회 법제사법위원회 국정감사에 출석한 조희대 대법원장은 대선 개입 의혹을 둘러싼 여야의 공방 속에서 침묵을 이어갔다. 이날 조 대법원장은 인사말 이후 곧바로 이어진 의원 질의에서도 한 마디도 답변하지 않은 채 자리를 지켰다.
인사말을 마친 뒤 자리에 앉은 조 대법원장은 내내 의연한 표정을 유지했다. 여야 간 고성이 오갔지만, 그는 차분한 모습을 보이며 전방을 주시했다.
조 대법원장의 침묵에도 의원 질의는 계속됐다. 오전 국감의 후반부에 다다랐을 무렵, 조 대법원장의 이석 문제를 두고 여야의 갈등은 최고조에 달했다. 국민의힘은 추미애 법사위원장을 둘러싼 채 항의하며 조 대법원장의 이석을 요청했다. 이내 천대엽 법원행정처장 또한 침묵을 깨고 추 위원장에게 조 대법원장의 이석을 요청하는 등 상황은 고조됐다.
순식간에 아수라장이 된 회의장에 추미애 법사위원장은 이내 정회를 선언했다. 정회가 선언되자 조희대 대법원장은 곧바로 자리에서 일어나 법사위 회의장을 나섰다. 취재진의 질문이 이어졌지만, 조 대법원장은 이에 답하지 않은 채 국회를 떠났다.
법사위는 더불어민주당 주도로 오는 15일 대법원 현장 국정감사를 진행할 예정이다. 여권의 조 대법원장 직접 증언 요구가 재차 제기될 것으로 보여 국감 내내 여야의 갈등 또한 계속될 전망이다.
박형기 기자 oneshot@donga.com
