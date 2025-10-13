동아일보

與 일방 질의…말 한마디 없이 떠난 조희대[청계천 옆 사진관]

  • 입력 2025년 10월 13일 21시 26분

13일 조희대 대법원장이 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 국정감사에 출석해 의원들의 질의를 듣고 있다. 조 대법원장은 이날 인사말에서 “재판을 이유로 법관을 증언대에 세우면 헌법과 양심에 따른 재판이 위축된다”고 말한 뒤 이후 국정감사 내내 의원들의 질의에 답변하지 않았다. 박형기 기자 oneshot@donga.com
13일 국회 법제사법위원회 국정감사에 출석한 조희대 대법원장은 대선 개입 의혹을 둘러싼 여야의 공방 속에서 침묵을 이어갔다. 이날 조 대법원장은 인사말 이후 곧바로 이어진 의원 질의에서도 한 마디도 답변하지 않은 채 자리를 지켰다.

인사말을 마친 뒤 자리에 앉은 조 대법원장은 내내 의연한 표정을 유지했다. 여야 간 고성이 오갔지만, 그는 차분한 모습을 보이며 전방을 주시했다.

13일 조희대 대법원장이 발언대로 나와 인사말을 하고 있다. 조 대법원장은 “법치국가에서는 재판 사항에 대해 법관을 감사나 청문회 대상으로 삼아 증언대에 세운 예를 찾아보기 어렵다“고 말했다. 박형기 기자 oneshot@donga.com
13일 조 대법원장이 인사말을 마친 뒤 자리에 앉아 의원들의 질의를 듣고 있다. 박형기 기자 oneshot@donga.com
13일 조 대법원장이 자리에 앉아 의원들의 질의를 듣고 있다. 박형기 기자 oneshot@donga.com
조 대법원장의 침묵에도 의원 질의는 계속됐다. 오전 국감의 후반부에 다다랐을 무렵, 조 대법원장의 이석 문제를 두고 여야의 갈등은 최고조에 달했다. 국민의힘은 추미애 법사위원장을 둘러싼 채 항의하며 조 대법원장의 이석을 요청했다. 이내 천대엽 법원행정처장 또한 침묵을 깨고 추 위원장에게 조 대법원장의 이석을 요청하는 등 상황은 고조됐다.

13일 국민의힘 의원들이 자리에서 일어나 추미애 법사위원장에게 조희대 대법원장의 이석을 요청하며 항의하고 있다. 박형기 기자 oneshot@donga.com
13일 천대엽 법원행정처장(오른쪽)이 추미애 법사위원장에게 조 대법원장의 이석을 요청하고 있다. 옆자리의 조희대 대법원장이 눈을 감은 채 이를 듣고 있다. 박형기 기자 oneshot@donga.com
13일 국민의힘 의원들이 추미애 법사위원장을 둘러싼 채 조희대 대법원장의 이석을 요청하며 항의하고 있다. 박형기 기자 oneshot@donga.com
순식간에 아수라장이 된 회의장에 추미애 법사위원장은 이내 정회를 선언했다. 정회가 선언되자 조희대 대법원장은 곧바로 자리에서 일어나 법사위 회의장을 나섰다. 취재진의 질문이 이어졌지만, 조 대법원장은 이에 답하지 않은 채 국회를 떠났다.

13일 조 대법원장이 법사위 국정감사 정회가 선언되자 회의장을 나서고 있다. 박형기 기자 oneshot@donga.com
13일 오후 국회 법사위 회의실에서 국정감사가 진행되고 있는 가운데, 조희대 대법원장의 증인석이 비어있다. 박형기 기자 oneshot@donga.com
법사위는 더불어민주당 주도로 오는 15일 대법원 현장 국정감사를 진행할 예정이다. 여권의 조 대법원장 직접 증언 요구가 재차 제기될 것으로 보여 국감 내내 여야의 갈등 또한 계속될 전망이다.

박형기 기자 oneshot@donga.com
