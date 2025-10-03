尹부부 독방서 ‘초라한 추석’…매년 주던 명절 특식도 없다

헌정사 처음으로 전직 대통령 부부가 동시에 구치소에서 수감된 상태로 추석 연휴를 맞게 됐다. 올 추석 연휴에는 통상 명절 때 제공되던 특식도 제공되지 않고, 변호인 면회도 금지됐다.
3일 법조계에 따르면 윤석열 전 대통령은 서울구치소에서, 김건희 여사는 서울남부구치소에서 각각 추석 연휴를 보낸다. 윤 전 대통령 부부를 수사 중인 3대 특검(내란, 김건희, 채 상병)은 연휴 기간 중에 이들을 불러 조사할 계획은 없는 것으로 알려졌다. 추석 연휴 내내 구치소에서 머물게 된 것이다.
연휴 기간인 3일(개천절)부터 9일(한글날)까지는 변호인 접견이 금지된다. 주말과 공휴일에는 변호인 접견이 불가능하기 때문이다. 대신 법무부는 명절을 맞아 가족 면회 등을 하루 동안만 허용하기로 해 4일에만 일반 면회가 가능하다. 또 서울구치소와 서울남부구치소는 이번 추석에 합동 차례와 같은 행사도 진행하지 않을 예정이다.
통상 법무부는 설이나 추석 등 명절에 특별 메뉴(특식)를 제공해왔다. 형집행법 시행령에는 국경일 등에 특별한 음식을 지급할 수 있도록 규정하고 있다. 하지만 법무부는 올해 설부턴 예산 부족으로 특식 제공을 중단했다. 법무부 관계자는 “과밀 수용 등으로 예산이 부족한 상황”이라면서 “명절이 되면 송편, 과일 등 각종 기부 물품이 많이 들어오기 때문에 별도 특식은 제공하지 않는다”고 설명했다. 특식 대신 기부 물품 특식으로 활용해 제공하는데 각 구치소별 상황에 따라 다르다.
올 추석에 윤 전 대통령이 수감돼 있는 서울구치소는 기부 물품에 따른 특식이 없다. 김 여사가 수감된 서울남부구치소는 사과와 바나나, 송편 등이 명절 연휴 중에 제공할 예정이다. 추석 당일인 6일 서울구치소 식단은 미니치즈빵과 삶은 달걀, 두유(아침), 유부우동국과 돼지갈비찜(점심), 소고기무국과 꽁치김치조림(저녁)이다. 같은 날 서울남부구치소에선 두부김칫국과 오복지무침(아침), 청국장과 계란후라이, 비빔나물(점심), 쇠고기매운국과 잡채(저녁) 등이 나온다.
