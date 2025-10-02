팰리세이드·카니발 중고차 시세↑

10월 중고차 시장이 가을 성수기를 맞아 강보합세를 보였다. 가을 나들이와 명절 특수 수요에 힘입어 SUV와 RV 중심으로 가격이 오름세를 나타냈다. 팰리세이드, 카니발, 스포티지 등 국산 인기 모델의 시세가 전반적으로 상승했고, 레이는 4개월 연속 상승세를 이어가며 경차 강세를 주도했다. 캐스퍼, 스파크 등 소형차 또한 견고한 수요를 바탕으로 가격이 올랐다. 수입차 부문에서는 C-클래스와 A4 등 주요 인기 세단이 3%대 이상의 시세 상승을 기록하며 눈길을 끌었다.
엔카닷컴이 2일 2025년 9월 중고차 시세를 공개했다. 분석 대상은 주요 브랜드 2022년식, 6만km 무사고 차량이었다.
이달 국산차 및 수입차 전체 평균 시세는 지난달 대비 0.62% 상승한 강보합세를 보였다. 국산차 시세는 9월 대비 평균 0.55% 미세하게 상승했다. 이 가운데 본격적인 가을 나들이철과 명절 장거리 이동 등으로 활용성이 높은 SUV·RV 모델의 수요가 증가하며 시세가 상승하는 양상을 보였다.
KG모빌리티 토레스 1.5 2WD T7는 전월 대비 2.83% 상승하며 10월 국산차 중 가장 높은 상승세를 기록했다. 다인원 패밀리카의 인기가 지속되며 현대자동차 더 뉴 팰리세이드 2.2 2WD 캘리그래피는 1.96%, 기아 카니발 4세대 9인승 프레스티지는 1.21% 상승세를 보였다. 이외에도 기아 스포티지 5세대 2.0 2WD 노블레스는 1.80%, 기아 쏘렌토 4세대 HEV 1.6 2WD 그래비티는 1.31% 상승했다.
가성비와 실용성으로 중고차 시장 내 꾸준한 수요를 지속하는 경차와 소형 SUV도 시세가 상승하는 경향을 보였다. 현대 캐스퍼 인스퍼레이션은 2.20%, 쉐보레 더 뉴 스파크 프리미어는 2.04% 상승하며 두 모델 모두 두 달 연속 상승세를 이어가고 있다. 기아 더 뉴 레이 시그니처는 0.59%로 소폭이지만 4개월째 꾸준히 상승하고 있다.
수입차는 전월 대비 평균 0.71% 상승했다. 메르세데스-벤츠 C 클래스 W205 C200 AMG 라인은 4.03%, 아우디 A4(B9) 40 TFSI 프리미엄은 3.81% 시세가 올랐다. 미니 쿠퍼 클래식 3세대는 4.85% 상승하며 10월 수입차 중 가장 높은 상승세를 보였다.
한편 일부 SUV 및 전기차는 시세가 하락했다. 볼보 XC60 2세대 B6 인스크립션은 1.90%로 10월 수입차 중 가장 큰 하락 폭을 보였고, 볼보 XC90 2세대 B6 인스크립션은 0.56% 하락했다. 테슬라도 모델Y 롱레인지는 1.11%, 모델3 롱레인지는 1.12% 떨어졌다.
엔카닷컴 관계자는 “본격적으로 야외 활동이 많아지는 가을은 중고차 거래가 활발해지는 성수기로 전반적인 시세가 높아지는 양상을 보인다”며 “특히 SUV는 중고차 성수기와 맞물리며 수요가 지속되고 있어 10월 SUV 구매 계획이 있다면 볼보 XC60 등 하락세를 보이고 있는 수입차 모델의 시세 변동을 살펴보시길 바란다”고 말했다.
