타타대우모빌리티, 도심 무공해 주행 앞장

타타대우모빌리티는 전기 청소차 보급 확대를 위해 서울특별시 주최 ‘친환경 청소차 시연회’에 참가했다고 26일 밝혔다.
서울시 생활환경과가 주최하고 마포구 문화비축기지에서 열린 시연회에는 서울시 25개 자치구 담당자와 청소차 제작사 관계자들이 참석해 전기 청소차의 성능과 도입 필요성을 직접 확인했다.
타타대우는 준중형 전기트럭 ‘기쎈’을 기반으로 한 ▲4㎥급 BEV 노면청소차 ▲7㎥급 압축형 재활용차 ▲14㎥급 덤프형 재활용차 등 친환경 청소차 3종을 선보였다. 해당 차량들은 전동화 파워트레인으로 저소음·저진동 특성을 갖춰 주거지역 및 야간 작업에 적합하며, 고효율 배터리와 초급속 충전 기술로 안정적인 작업 지속성을 확보했다.
특히 노면청소차는 최대 50㎜ 깊이의 모래까지 흡입 가능한 강력한 집진 성능과 99% 이상의 미세먼지 제거율을 구현해 청소 효율을 크게 높였다. 압축형 재활용차는 자동 적재·압축 시스템으로 적재 효율성을 개선했고, 덤프형 재활용차는 더블 실린더 덤핑 시스템과 자동 개폐식 상부 도어를 탑재해 대량 적재 및 배출 작업의 편의성을 향상시켰다.
타타대우모빌리티 관계자는 “시연회에서 입증한 성능을 바탕으로 전기 청소차의 지자체 도입 확대를 적극 추진할 것”이라며 “친환경 청소차 활성화를 통해 탄소중립 실현과 도시 환경 개선을 선도하는 미래 모빌리티 기업으로서 역할을 이어가겠다”고 말했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
