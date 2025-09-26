[단독]병원·약국 개설에 명의 빌려준 의료인, 63%가 60대 이상

최근 5년간 사무장병원·약국 개설에 명의를 대여한 의료인 절반 이상이 60대 이상 고령자로 드러났다.
26일 국민건강보험공단이 국회 보건복지위원회 소속 장종태 더불어민주당 의원실에 제출한 자료에 따르면 2020년부터 올해 6월까지 불법 보건 의료기관을 열도록 명의를 빌려줘 적발된 257명 중 162명(63%)이 60대 이상 의료인이었다. 특히 80대 이상이 75명으로 60대 이상 명의 대여자 중에서도 절반에 달했다. 병원이나 약국을 직접 운영하기 어려운 고령 보건의료인이 면허 대여를 수익 창출 수단으로 삼은 것으로 보인다.
명의를 빌려준 보건의료인 직종별로는 3명 중 1명이 약사로 드러났다. 257명 중 86명(33.5%)이 약사로 가장 많았고, 치과의사(74명), 의사(71명), 한의사(26명)가 뒤를 이었다. 같은 기간 개설된 불법 보건의료기관 중 약국이 89개소로 가장 많았다. 그 외 치과(74개소), 병의원(72개소), 한의원(22개소), 요양병원(21개소), 한방병원(7개소) 등도 적발됐다.
병의원이나 약국을 개설할 자격이 없는 사람이 의·약사의 명의를 빌려 개설한 시설은 모두 불법이다. 의학적 필요보다는 이윤극대화를 추구하기 때문에 과잉 진료나 치료 부작용이 발생하기도 한다. 불필요한 진료·약품 청구로 건보 재정을 악화시키는 요인으로도 지적된다. 이 기간 적발된 보건의료인들은 의료인력이 아닌 일반인 368명과 물리치료사, 방사선사 등 단독으로는 의료기관 개설이 불가능한 보건의료인 27명에게 명의를 빌려줘 의료기관을 불법 개설하고 운영하는데 공모하거나 방조 해온 것으로 나타났다. 이미 의료기관을 운영 중인 사람이 다른 기관을 더 열기 위해 다른 이의 명의를 빌리는 것도 현행법 위반으로, 이에 가담한 의료인 47명도 적발됐다.
불법 의·약국 개설을 막기 위해서는 철저한 보건의료인 면허 관리 및 불법개설기관에 대한 처벌 강화가 필요하다는 지적이 나온다. 장 의원은 “불법개설기관은 환자의 안전을 위협하고 건강보험 재정을 갉아먹는 심각한 범죄행위”라며 “고령 의료인에 대한 불법 명의대여 방지 교육 강화와 함께 불법개설기관에 대한 처벌을 강화해야 한다”라고 강조했다.
