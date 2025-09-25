6개월만에 뜯어고친 고교학점제…“미봉책 그쳐” 현장 반발, 왜?

정부가 올해 3월 고1 학생을 대상으로 전면 시행된 고교학점제의 개선안을 내놨다. 제도 시행 6개월 만에 폐지 여론이 확산될 정도로 비판이 거세지자 이를 손질한 것이다. 하지만 교육 현장에서는 이번 개선안으로는 드러난 문제를 해결하기에 역부족이라는 지적이 나온다.
최교진 부총리 겸 교육부 장관은 25일 서울 영등포구 한국교육시설안전원에서 열린 시도부교육감 회의에서 “(고교학점제 도입 후) 진로 및 과목 선택의 어려움, 출결처리로 인한 혼란, 최소 성취수준 보장지도로 인한 부담 등 학교 현장에서 많은 어려움을 겪고 있다”며 “교육 현장의 의견을 수렴해 고교학점제가 안정적으로 운영될 수 있도록 지원 대책을 마련했다”고 밝혔다.
고교학점제는 학생이 자신의 진로와 적성에 따라서 원하는 과목을 선택하고 이수 기준에 도달한 과목에 대해 학점을 취득해 졸업하는 제도다. 학점을 이수하기 위해서는 과목별로 학업성취율을 40% 이상 충족하고 수업의 3분의 2 이상을 출석해야 한다. 3년간 192학점 이상을 취득하면 졸업 요건을 충족한다.
고교학점제 하에서 학교는 이수 기준에 도달하지 못한 학생들을 대상으로 ‘최소 성취수준 보장지도’ 프로그램을 운영한다. 이수 기준에 도달하지 못할 것으로 예상되는 학생을 대상으로는 ‘예방지도’를, 실제로 기말고사 이후 이수 기준에 도달하지 못한 것으로 판단되는 학생을 대상으로는 ‘보충지도’를 시행한다. 방과 후 대면지도, 학습지, 온라인 강의 수강 등 지도 형식은 각 학교마다 다양하다. 그간 학교 현장에서는 최소 성취수준 보장 지도로 인해서 교사의 업무 부담이 지나치게 가중된다는 반발이 컸다. 학생이 학업성취율에 도달하도록 수행평가 기본 점수를 높이거나 형식적으로만 지도하는 부작용도 나타났다.
교육부가 이번에 내놓은 개선안에는 보충지도 시수를 기존 1학점 당 5시수에서 3시수 이상으로 줄이는 내용이 담겼다. 예를 들어서 3학점짜리 수업에서 학업성취율 40%에 도달하지 못한 학생의 경우 기존에는 보충지도를 15시간 받아야 했지만 올해 2학기부터는 9시간 받으면 된다. ‘3분의 2 이상’ 출석률에 도달하지 못한 학생들에 대한 추가 학습도 100% 온라인 프로그램으로 가능하도록 했다.
하지만 현장에서는 큰 변화를 체감하기 어려울 것이라는 반응이 나온다. 경기도의 한 고등학교 교사는 “보통 보충지도로 EBS 강의를 듣게 하는데, 아이들이 실제로 강의를 열심히 들었는지 하나하나 확인하지도 않는다. 시수를 줄여준다고 해도 큰 의미가 없다”고 말했다.
교육부는 또 교사들의 학교생활기록부 작성 부담을 줄이기 위해서 공통과목의 ‘세부능력 및 특기사항(세특)’ 기재를 1, 2학기 과목 합산 1000자 이내에서 500자 이내로 줄이기로 했다.
다만 고교학점제의 최대 쟁점인 ‘학점 이수 기준’ 완화는 교육과정을 개정해야 하는 사안이라 이번 교육부 개선안에 담기지 않았다. 교육부는 국가교육위원회와 내년 2월까지 논의하기로 했다. 교육부는 공통과목은 현행을 유지하되 선택과목은 출석률만 적용하는 방안과 공통·선택과목 모두 출석률만 적용하고 학업성취율은 추후 적용하는 2가지 방안을 모두 국교위에 제안한다는 계획이다.
고교학점제가 원활하게 시행되려면 교원 수급이 추가적으로 필요하다는 목소리도 크지만, 이번 개선안에는 구체적인 교원 수급 방안이 담기지는 않았다. 교원3단체(교사노동조합연맹, 전국교직원노동조합, 한국교원단체총연합회)는 공동 입장문을 통해 “교육당국은 ‘적정 정원 확보’라는 원론적 표현만 내놓았을 뿐 구체적 대책은 전무하다. 교사 한 명에게 여러 과목을 떠맡기고 책임을 요구하는 것은 모순”이라고 지적했다. 이어 “근본적 문제 해결 없이 기존 틀을 유지한 채 내놓은 미봉책으로는 현장의 혼란 해소가 불가능하다”며 “학교 현장의 혼란을 근본적으로 줄일 수 있는 즉각적이고 가시적인 변화를 내놓아야 한다”고 강조했다.
댓글 0