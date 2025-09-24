동아일보

[동아 포토]송파구청 추석맞이 농수산물 직거래장터

  • 동아일보
코멘트

글자크기 설정

24일 오전 서울 송파구청에서 열린 ‘농수산물 직거래장터’에서 시민들이 경북 안동의 고춧가루를 구입하고 있다. 송파구는 추석을 맞아 25일까지 11개 자매결연도시와 우수 농수산물 생산 도시 9곳이 참여한 20개의 부스를 운영한다. 제수용품 및 지역 특산물 등 200여 품목을 시중가보다 10% 이상 저렴하게 구입할 수 있다. 양회성 기자 yohan@donga.com
크게보기
24일 오전 서울 송파구청에서 열린 ‘농수산물 직거래장터’에서 시민들이 경북 안동의 고춧가루를 구입하고 있다. 송파구는 추석을 맞아 25일까지 11개 자매결연도시와 우수 농수산물 생산 도시 9곳이 참여한 20개의 부스를 운영한다. 제수용품 및 지역 특산물 등 200여 품목을 시중가보다 10% 이상 저렴하게 구입할 수 있다. 양회성 기자 yohan@donga.com
24일 오전 서울 송파구청에서 열린 ‘농수산물 직거래장터’에서 시민들이 경북 안동의 고춧가루를 구입하고 있다. 송파구는 추석을 맞아 25일까지 11개 자매결연도시와 우수 농수산물 생산 도시 9곳이 참여한 20개의 부스를 운영한다. 제수용품 및 지역 특산물 등 200여 품목을 시중가보다 10% 이상 저렴하게 구입할 수 있다. 양회성 기자 yohan@donga.com
크게보기
24일 오전 서울 송파구청에서 열린 ‘농수산물 직거래장터’에서 시민들이 경북 안동의 고춧가루를 구입하고 있다. 송파구는 추석을 맞아 25일까지 11개 자매결연도시와 우수 농수산물 생산 도시 9곳이 참여한 20개의 부스를 운영한다. 제수용품 및 지역 특산물 등 200여 품목을 시중가보다 10% 이상 저렴하게 구입할 수 있다. 양회성 기자 yohan@donga.com
최혁중 기자 sajinman@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스