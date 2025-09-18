트럼프 ‘좌파와의 전쟁’ 첫발…‘안티파, 테러단체로 지정”

안티파, 反파시즘 내건 진보 활동가들
커크 암살 계기 ‘이념전쟁’ 타깃으로
마가에 비판적인 토크쇼 자진 중단도
미국 청년보수 단체 ‘터닝포인트 USA’의 찰리 커크 창립자 겸 대표 암살을 계기로 좌파 진영과의 전면전을 예고한 도널드 트럼프 대통령이 17일 반(反)파시즘·인종주의 운동 연합인 ‘안티파(Antifa·Anti-fascist의 줄임말)’를 국내 테러단체로 지정한다고 밝혔다. 테러단체 지정에 따른 법적 제재 등이 어떻게 적용될지는 아직 불분명하지만, 이번 조치만으로도 진보 성향 단체들의 활동이 위축될 수 있다고 뉴욕타임스(NYT)는 전했다.
트럼프 행정부는 또한 정치적 폭력과 증오 표현을 근절하는 내용의 행정명령도 조만간 발표할 예정이다. 사실상 강한 진보 성향을 보이며 ‘반트럼프 활동’을 펼치는 진보 단체들을 겨냥한 것이란 분석이 나온다. 헤지펀드 사업가이며 민주당 거액 기부자인 조지 소러스가 설립한 오픈 소사이어티 재단 등 진보단체 120여 곳은 성명을 내고 “트럼프 행정부가 커크 암살을 이용해 반대 정치 세력을 억압하고 있다”고 비판했다.
21일 예정된 커크의 장례 ·추모 행사를 계기로 미국 내 이념 및 문화 전쟁이 더욱 거칠어 질 것이란 전망도 나온다.
● 트럼프, ‘안티파’ 테러단체 지정
트럼프 대통령은 17일 트루스소셜에 “역겹고 위험하며 급진 좌파의 재앙인 안티파를 주요 테러단체로 지정한다는 소식을 알리게 돼 기쁘다”고 적었다. 이어 “안티파에 자금을 대는 사람들을 최고 수준의 법적 기준과 관행에 따라 철저하게 조사할 것”이라고 덧붙였다.
안티파는 미국 내 진보 성향 활동가들로 구성된 느슨한 이념 연합이다. 미 CBS방송 등에 따르면 안티파의 테러단체 지정 시점이나 이에 따른 법적 제재 내용 등은 아직 명확하지 않다. 안티파는 지도부 등 명확한 조직 형태를 갖추고 있지 않은 데다, 미 연방법은 국제 조직이 아닌 국내 조직이 테러단체로 지정됐을 경우에 대해선 관련 규제나 처벌 등을 언급하고 있지 않기 때문이다.
트럼프 대통령은 집권 1기인 2020년 비무장 흑인 조지 플로이드가 체포 과정에서 백인 경관에게 목이 조여 숨진 사건으로 미 전역에서 ‘흑인 생명도 소중하다’ 시위가 일어났을 때도 안티파를 테러단체로 지정하겠다고 했지만 실제 이행하진 않았다.
이번 테러단체 지정은 트럼프 대통령과 그의 핵심 지지층인 마가(MAGA·미국을 다시 위대하게) 진영이 커크 암살 사건을 ‘급진 좌파의 폭력’으로 규정하고 강력한 대응을 예고한 데 따른 조치다.
하지만 트럼프 행정부가 커크 암살을 정치적 반대세력을 억압하는 계기로 이용한다는 지적도 제기된다. 로이터통신은 “많은 법률 전문가가 안티파의 테러단체 지정에 대해 법적 근거가 부족하고 표현의 자유를 침해할 우려가 있다고 비판한다”고 전했다.
● 커크 사망 발언 논란된 ABC방송 토크쇼 폐지돼
트럼프 대통령의 진보 진영을 겨냥한 강도 높은 비판과 공격은 당분간 계속될 것으로 보인다. 이미 트럼프 대통령의 압박에 굴복한 사례도 나왔다.
미국 ABC 방송은 커크 암살 관련 발언으로 논란이 된 심야 토크쇼 ‘지미 키멀 라이브’의 제작을 무기한 중단한다고 17일 밝혔다. 이 프로그램의 진행자인 지미 키멀은 15일 방송에서 “‘마가 갱단’이 정치적 이득을 취하기 위해 커크를 살해한 소년을 자신들과는 다른 사람으로 규정하려 애쓰고 있다”고 말했다. 그는 트럼프 대통령의 추모 발언 영상에 대해선 “4살짜리 아이가 금붕어를 잃고 애도하는 방식”이라고 비아냥거렸다. 이에 트럼프 대통령이 임명한 브렌던 카 연방통신위원회(FCC) 위원장은 ABC에 방송 허가 취소 조치를 내릴 수 있다고 경고했다.
미국시민자유연맹(ACLU)는 성명을 통해 “ABC가 트럼프 정부의 억압에 항복했다”며 “매카시즘을 넘어서는 행위”라고 비판했다.
