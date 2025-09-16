‘스마일 점퍼’ 우상혁, 도쿄 세계선수권 銀…한국선수 최초로 2개 메달

‘스마일 점퍼’ 우상혁(29)이 16일 일본 도쿄 국립경기장에서 열린 2025 세계육상선수권대회 남자 높이뛰기 결선에서 자신의 올 시즌 최고기록과 타이인 2m34를 넘고 은메달을 땄다. 금메달은 2m36을 넘은 해미시 커(29·뉴질랜드)가 차지했다. 커는 지난해 파리 올림픽 챔피언이다.
우상혁은 한국 육상 선수 최초의 세계선수권 금메달 획득에 아쉽게 실패했다. 하지만 한국 선수 중 처음으로 세계선수권에서 2개의 메달을 목에 건 선수가 됐다. 우상혁은 미국 오리건주 유진에서 열린 2022년 대회 때 2m35를 넘어 은메달을 땄다.
우상혁은 이번 대회 개막에 앞서 커, 올레흐 도로슈크(24·우크라이나) 등과 함께 우승 후보로 꼽혔다. 이날 우상혁은 2m28에서 1차 시기를 실패해 주춤했지만, 2차 시기에서 바를 넘어 흐름을 되찾았다.
이날 2m34까지 성공한 선수는 우상혁과 커 뿐이었다. 본격적인 우승 경쟁이 시작된 2m36 1차 시기에서 우상혁은 실패했고, 커는 바를 넘었다. 우상혁은 바의 높이를 2m38로 올려 승부수를 던졌지만 2차, 3차 시기에서 잇따라 실패하면서 1위를 커에게 내줬다.
임보미 기자 bom@donga.com
