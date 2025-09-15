김민석 국무총리 “내년 지방선거 출마 생각없다”

김민석 국무총리가 2026년 지방선거 출마 계획을 묻는 질문에 “생각 없다”고 밝혔다. 그는 2002년 서울시장 선거에 출마했다가 이명박 전 대통령에게 패한 바 있다.
15일 김 총리는 국회 본회의장에서 열린 이재명 정부 첫 대정부질문에서 국민의힘 임이자 의원의 ‘내년 지방선거에 출마하냐’는 질문에 “생각 없다”고 거듭 답했다.
임 의원은 “지금 이재명 정부의 모든 국정, 인사, 특검이 오로지 지방선거에 맞춰져 있다”며 “정권 자체가 거대한 선거 기획사 수준”이라고 비판했다.
그는 “특검 연장도 결국 같은 전략적 의도로, 내년 지방선거까지 억지로 특검을 끌고 가서 특검 수사와 기소, 재판, 뉴스 등을 온통 도배해 우리 국민의 눈과 귀를 가리겠다(는 것)“이라고 주장했다.
이에 김 총리는 “윤석열 정권에서 특검들에 거부권을 행사하지 않았으면 이미 끝났을 일”이라며 “선거하고는 아무 상관 없다”고 반박했다.
임 의원은 김 총리의 답변과는 상관 없이 “서울시장을 내란동조 세력으로 낙인을 찍어 선거에 떨어트리겠다는 게 정상이냐, 법치국가가 맞나”라는 질의를 이어갔다.
김 총리는 “법치국가를 무너뜨리려고 한 내란국가에서부터 벗어나고 있다”는 답변으로 관련 질문에 답했다.
