송언석 “李, 참을수 없는 손가락의 가벼움…부끄러움은 국민 몫”

송언석 국민의힘 원내대표는 14일 이재명 대통령의 이스라엘 비판 글 논란과 관련해 “참을 수 없는 손가락의 가벼움, 언제까지 부끄러움은 국민의 몫이 돼야 하느냐”고 비판했다.
송 원내대표는 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 이 대통령이 지난 12일 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 브라질 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 대통령의 이스라엘 규탄 발언 영상을 공유했다가 삭제한 것을 언급하며 이같이 말했다.
그는 이 대통령 엑스를 캡처한 사진을 들어 보이면서 “이 사진이 합성이 아니라, 실제 캡처 사진 맞느냐”며 “룰라 대통령의 발언 영상을 공유한 것은 어떤 의미인지, 또한 급히 삭제했다면 그 이유와 경위는 무엇인지, 청와대는 일말의 거짓도 없이 해명해 주시길 바란다”고 했다.
이어 “이것을 묻는 이유는 이 대통령의 최근 이스라엘 관련 발언의 ‘옳고 그름’을 따지기 위함이 아니라 지금 대한민국 대통령의 SNS 계정이 제대로 관리되고 있는가를 따지기 위함”이라고 했다.
송 원내대표는 “특히 민감한 외교·안보 현안에 관한 게시글은 외교·안보 라인의 전문가들 검토를 거쳐 신중하게 작성하고 관리돼야 한다”며 “아무 때나 아무 글이나 즉흥적으로 작성했다가 삭제해도 되는 계정이 아니다”라고 지적했다.
이 대통령이 앞서 이스라엘 군의 잔혹 행위 영상을 올린 것을 두고도 “국민들이 이 게시물과 관련해서 묻는 것은 ‘보편적 인권’의 가치가 아니라, ‘어떻게 해서 대통령 SNS에 가짜뉴스 영상이 올라가게 되었는가’ 하는 점”이라며 “대통령이 가짜뉴스에 소위 낚인 것 아닌가 하는 국민적 의구심을 풀어달라는 것”이라고 말했다.
아울러 “정청래 민주당 대표는 이 대통령의 이스라엘 관련 SNS 글을 두고 ‘대한민국 외교사에 한 획을 그을 발언이었다’고 찬양했는데, 우리 정치사에 한 획을 그을 무지성적인 아부와 궤변이 아닐 수 없다”며 “대한민국 대통령이 SNS에 가짜뉴스를 올렸다가 타국 정부로부터 규탄 발언을 들은 것은 대한민국 외교사에 한 획을 그을 역대급 외교 대참사”라고 비판했다.
앞서 이 대통령은 12일 엑스에 “각국의 주권과 보편적인 인권은 존중돼야 하고, 침략전쟁은 부인되는 것이 우리의 헌법 정신이자 국제적 상식”이라고 적었다.
송 원내대표는 또 “그렇다면 이재명 대통령은 북한 김정은을 향해서도 북한 주민들에 대한 보편적 인권을 말하셔야 한다”며 “천안함, 연평도 장병들의 인권은 또 어떻게 생각하시느냐”고 반문했다. 이어 “10년 넘게 끌고 있는 북한 인권재단의 이사 추천 절차부터 밟아서 조속히 출범시킬 것을 제안한다”며 “무고한 사람들의 목숨을 빼앗은 침략적 전쟁이었던 6·25 남침과 천안함 폭침, 연평도 포격에 대해서 당당하게 북한 정권의 사과를 요구하기 바란다”고 덧붙였다.
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