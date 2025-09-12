◇국세청 ＜승진＞ ▽행정사무관 △혁신정책담당관실 백은혜 △〃김영민 △기획재정담당관실 이수현 △국세데이터〃 유은주 △정보화기획〃 조대연 △빅데이터센터 정은정 △정보보호담당관실 남현희 △감사〃 조현준 △〃이철민 △〃김봉조 △감찰담당관실 △〃정훈 △〃김요왕 △〃이영정 △납세자보호담당관실 나명균 △심사2〃 전태훈 △국제세원〃 신종훈 △〃문지혜 △상호합의담당관실 성아영 △〃장성하 △글로벌과세기준추진반 백연하 △징세과 류제성 △〃이현영 △법무과 △〃김태훈 △〃정수경 △법규과 △〃정영선 △〃정진학 △부가가치세과 정승오 △〃최근수 △소득세과 양미선 △〃김창희 △〃홍준영 △법인세과 △〃김지연 △〃이두원 △공익중소법인지원팀 정진원 △원천세과 △〃오현정 △〃이지연 △소비세과 정진희 △부동산납세과 △〃곽지은 △〃심윤성 △상속증여세과 △〃나동일 △〃심재훈 △자본거래관리과 이정아 △조사기획과 박대은 △〃임종순 △〃이치원 △조사2과 유상호 △국제조사과 △〃강보경 △〃허인범 △〃문관덕 △세원정보과 △〃이규환 △〃신철원 △조사분석과 박성우 △장려세제〃 구순옥 △소득자료관리〃 김홍용 △〃임정미 △학자금상환과 백지훈 △인사기획과 김정호 △〃김수진 △운영지원과 성유진 △정보화기획담당관실 권진혁 정명숙 △빅데이터센터 김요한 △홈택스1담당관실 강태욱 △홈택스2〃 김세라 △〃문숙자 △정보보호담당관실 김은진
◇서울지방국세청 ＜승진＞ ▽행정사무관 △감사관실 이애란 △〃오태진 △징세관실 차미선 △〃이재근 △〃엄일선 △납세자보호담당관실 김정숙 △과학조사〃 임창규 △부가가치세과 추세웅 △소득재산세〃 곽미나 △법인세〃 박선아 △송무국 송무1과 손옥주 △송무국 송무3〃 차진선 △조사1국 조사1〃 강희경 △〃이지현 △조사1국 조사2과 박금옥 △〃강준원 △〃강동진 △조사2국 조사관리과 유재연 △조사2국 조사1〃 장희철 △조사2국 조사2〃 유지은 △〃윤영길 △조사3국 조사관리과 박용진 △〃박균득 △조사3국 조사1과 구본기 △조사3국 조사2〃 황창훈 △조사4국 조사관리〃 윤선영 △〃이수정 △〃이근웅 △조사4국 조사2과 이정은 △조사4국 조사3〃 백영일 △국제거래조사국 국제조사관리〃 조용수 △〃이세연 △국제거래조사국 국제조사1과 이안나 △〃권영승 △운영지원과 유성엽 △중부세무서 징세〃 이승희 △용산세무서 징세〃 최영지 △마포세무서 징세〃 현혜은 △강서세무서 법인세〃 정순욱 △금천세무서 조사〃 이준혁 △관악세무서 조사〃 박정민 △서초세무서 조사〃 한순규 △도봉세무서 징세〃 우지수 △잠실세무서 징세〃 전학심
◇중부지방국세청 ＜승진＞ ▽행정사무관 △감사관실 천만진 △납세자보호담당관〃 김성호 △소득재산세과 방미숙 △법인세〃 정선현 △송무〃 윤경림 △체납추적〃 윤호연 △조사1국 조사1〃 김정관 △조사1국 국제거래조사〃 김주연 △〃임승빈 △조사2국 조사관리과 김동현 △〃서경원 △조사2국 조사1과 인찬웅 △조사3국 조사관리〃 이소영 △〃이순철 △조사3국 조사1과 박선범 △운영지원〃 김홍균 △화성세무서 법인세〃 조규상 △동화성세무서 징세〃 한미자 △성남세무서 징세〃 송은영 △춘천세무서 재산법인세〃 이경자 △강릉세무서 징세〃 김재형
◇인천지방국세청 ＜승진＞ ▽행정사무관 △감사관실 김민수 △납세자보호담당관〃 고선혜 △소득재산세과 안성경 △체납추적〃 김관홍 △조사1국 조사1〃 배동희 △조사1국 조사3〃 이영진 김생분 △조사2국 조사1〃 윤경주 △운영지원〃 이동훈 △인천세무서 징세〃 임덕수 △연수세무서 징세〃 임용주 △광명세무서 부가소득세〃 송인규
◇대전지방국세청 ＜승진＞ ▽행정사무관 △감사관실 김원덕 △납세자보호담당관〃 박찬희 △법인세과 한숙란 △징세〃 여미라 △체납추적〃 이덕주 △조사1국 조사1〃 금영송 △조사1국 조사3〃 김수진 △조사2국 조사2〃 민양기 △대전세무서 소득세〃 도해구 △서대전세무서 징세〃 이한성 △세종세무서 징세〃 홍성자
◇광주지방국세청 ＜승진＞ ▽행정사무관 △감사관실 손충식 △법인세과 임철진 △송무〃 최영주 △조사1국 조사관리〃 김철호 △조사1국 조사2〃 김기정 △조사2국 조사관리〃 김만성 △조사2국 조사2〃 이수진 △북광주세무서 징세〃 박미선 △광산세무서 조사〃 조종필 △나주세무서 재산법인세〃 최권호 △여수세무서 재산법인세〃 김진재
◇대구지방국세청 ＜승진＞ ▽행정사무관 △감사관실 김정환 △납세보호담당관〃 이병주 △법인세과 김지인 △조사1국 조사관리〃 이장환 △조사1국 조사1〃 이석진 △조사2국 조사관리〃 김성제 △운영지원〃 정경남 △서대구세무서 조사〃 이중구 △남대구세무서 조사〃 허재훈 △포항세무서 징세〃 박경호
◇부산지방국세청 ＜승진＞ ▽행정사무관 △감사관실 이호상 △납세자보호담당관〃 제상훈 △부가가치세과 김봉진 △소득재산세〃 허남현 △법인세〃 홍민표 △징세〃 정수진 △조사1국 조사관리〃 정성훈 윤영근 △조사1국 조사2〃 홍윤종 △조사2국 조사1〃 김병삼 △조사2국 조사3〃 하지경 △운영지원〃 황정민 △서부산세무서 징세〃 이태호 △부산진세무서 조사〃 박정인 △해운대세무서 조사〃 조경배 △북부산세무서 징세〃 전지용 △부산강서세무서 징세〃 이혁섭 △마산세무서 징세〃 이동욱 △창원세무서 징세〃 현경민
◇국세공무원교육원 ＜승진＞ ▽행정사무관 △교육지원과 송규호 △교수〃 임재주
◇국세상담센터 ＜승진＞ ▽행정사무관 △업무지원팀 권창호 △전화상담4〃 이명례 △인터넷방문상담1〃 옥석봉
◇국세청 주류면허지원센터 ＜승진＞ ▽행정사무관 △세원관리지원과 김시곤
세종=김수현 기자 newsoo@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지