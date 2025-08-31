한은 “잦아진 폭우-폭염이 물가 올리고 성장률 떨어뜨려”

2020년대 들어 현저하게 잦아진 집중호우와 폭염이 물가를 끌어올리고 경제성장률은 떨어뜨렸다는 분석이 나왔다.
한국은행은 31일 ‘최근 집중호우와 폭염의 성장·물가 영향’ 보고서를 통해 7월 집중호우와 폭염으로 3분기(7~9월) 소비자 물가상승률이 0.3% 포인트 상승한 효과가 발생했다고 밝혔다. 연간 소비자 물가상승률은 0.1% 포인트 끌어올렸다.
비가 시간당 30㎜ 이상 쏟아지는 집중호우가 발생한 날은 2020~2025년 연평균 49일로, 2000년대(39일)에 비해 23.9% 늘었다. 이 중 시간당 50㎜ 이상의 격렬한 비가 전체 증가분의 대부분을 차지했다. 일 최고 기온 33도를 넘긴 폭염 일수는 2020~2025년 평균 67일이었다. 2000년대(46일) 대비 44.9%나 늘었다.
올 여름에도 이상 기후에 따른 피해로 주요 농축산물 가격이 급등했다. 7월 시금치·깻잎 등 채소류와 복숭아·수박 등 과실 가격이 전년 동월 대비 큰 폭으로 상승했다. 수산물가격도 해수면 온도 상승에 따른 조업, 양식출하 감소로 7월 7.3% 상승하는 등 오름세가 이어지고 있다.
집중호우와 폭염은 여러산업에 부정적인 영향을 준다. 건설 공사를 중단시키거나 작업속도가 느려지게 만든다. 농경지 침수나 가축 폐사 등의 피해도 생긴다. 이상 기후는 시차를 두고 외식 물가를 올려 외식 수요도 줄일 수 있다. 다만 반도체, 자동차 등 주력 산업은 실내 작업이 대부분이라 영향이 제한적이었다.
한은은 이처럼 집중호우와 폭염 등 극단적 기후로 인해 2020년대 3분기 성장률이 2010년대 동기 성장률 대비 0.1% 포인트 하락한 것으로 추산했다.
