‘일본발 폭탄 협박’ 또 날아와… 경찰 “허위 명백하면 대피-수색 자제”

25일 서울 내 초등학교 여러 곳에 “폭발물을 설치했다”는 팩스가 도착해 각 학교가 자체 점검에 나섰다. 이번에도 허위 예고였고, 최근 잇따른 일본 변호사 사칭 테러 협박과 발신 번호가 같았다. 경찰은 공권력 낭비를 줄이기 위해 테러 예고 신고가 접수돼도 허위임이 명백한 경우 시민 대피나 경찰특공대 수색을 자제할 방침이다.
서울경찰청에 따르면 이날 오전 서울시청과 서울 시내 다수 초등학교 및 아동시설에는 영어와 일본어로 “폭탄을 설치했다. 시행일은 8월 25일이다”라고 적힌 팩스가 도착했다. 발신자는 실존하는 일본 변호사를 사칭했다. 같은 번호와 이름으로 2023년 8월부터 이날까지 총 48건의 테러 예고 신고가 접수됐지만 실제로 폭발물이 발견된 적은 없다.
경찰은 이날 접수된 협박도 허위일 가능성이 크다고 보고 별도 수색 작업을 진행하지 않았다. 경찰 관계자는 “특공대나 현장 팀은 대기만 하고 자체 수색을 하지 않았다. 지구대가 필요시 순찰하는 수준으로 대응하고 있다”고 말했다. 경찰은 협박 팩스의 최종 발송지를 파악하기 위해 일본 경찰과 공조하는 한편, 앞으로 가이드라인을 마련해 허위 테러 예고에 투입되는 인력과 비용을 최소화하기로 했다.
댓글 0